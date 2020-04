Ak SZĽH nezachráni kluby pred rozpadom, zanikne aj samotný zväz, varuje šéf HK Nitra

HK Nitra pred niekoľkými týždňami bojoval o účasť v play-off Tipsport ligy, dnes má pred sebou oveľa náročnejší súboj. Pandémia koronavírusu finančne zasiahla aj hokejové kluby na Slovensku, ktoré sa musia obracať.

Prezident klubu spod Zobora Miroslav Kováčik si myslí, že čo najskôr by mala klubom prísť pomoc aj zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Klubom ide o holý život

„Jednoznačne a to čím skôr. Má na to prostriedky. Ak SZĽH nezachráni kluby pred rozpadom, zanikne aj samotný zväz. Po MS 2011 ešte za pánov Širokého a Nemečka bola veľká časť zisku rozdelená klubom. Po minuloročných MS nedostali kluby zatiaľ ani euro. Teraz nie je čas na rôzne rozvojové projekty, o ktorých zmysle by sa dalo diskutovať. Ide o holý život pre hokejové kluby na Slovensku,“ uviedol Kováčik v rozhovore pre klubový web.

HC Slovan utlmuje svoju činnosť, futbalová Žilina je od 1. apríla v likvidácii. Hrozia podobné problémy aj HK Nitra?

„My nie sme taká veľká organizácia. Ľudí, čo sa starajú o celý klub vrátane mládeže a prevádzky zimného štadióna spočítam na prstoch jednej ruky. Utlmujúce opatrenia sa týkajú úplne všetkých. Bohužiaľ, všetci sa musíme uskromniť a jednoducho prežiť tento stav. Mrzí ma, že prvýkrát po piatich rokoch mešká hráčom výplata. Chápu však situáciu, v ktorej sa klub ocitol nie vlastnou vinou. My sme sa vždy snažili k hráčom správať férovo,“ pokračoval účastník troch svetových šampionátov.

Otázny štart novej sezóny

Svojmu klubu sa rozhodli pomôcť fanúšikovia v Poprade, ktorí prostredníctvom kúpou 3309 virtuálnych vstupeniek vyzbierali takmer 25-tisíc eur. V Nitre podobným spôsobom nechceli ísť.

„Ľudia nedostanú stopercentné odmeny v práci, množstvo z nich o ňu prišlo alebo príde. Každý má starostí sám so svojou rodinou dosť. Veríme, že keď sa situácia vráti do normálnych koľají, fanúšikovia nám to oplatia pri kúpe permanentiek,“ uviedol Kováčik.

Slovenská najvyššia hokejová súťaž bola 11. marca predčasne ukončená a napokon titul nezískal žiaden klub. Miroslav Kováčik však vyjadril obavy aj z plánovaného štartu budúcej sezóny 2020/2021 v septembri.

„Podľa priebežných informácií o vývoji epidémie to skôr vyzerá, že sa liga nerozbehne. Verím, že sa toto všetko raz skončí a ľudia si budú o to viac vážiť, že sa vôbec nejaký šport a hokej hrá a že sa naň môžu ísť slobodne pozrieť na štadióny. Asi nás to chce všetkých naučiť k väčšej pokore,“ dodal.