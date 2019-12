Aké bude divadlo o 100 rokov?

Príležitosť osláviť 100. jubileum sa nám naskytne iba raz za život. Preto sme v rámci edukačnej činnosti a zapojenia do osláv storočnice aj našich najmenších v septembri spustili výtvarnú súťaž, ako si deti – žiaci prvého stupňa ZŠ predstavujú divadlo o 100 rokov.

Svoje spoločné kreatívne dielka celej triedy mali možnosť mladí umelci zasielať do 4. 12. 2019. Do súťaže sa zapojilo 62 škôl, 100 tried a viac ako 250 diel, v ktorých zachytili predstavy o divadle o ďalšiu storočnicu.

„V dnešnom pretechnizovanom svete je pre rozvoj kultúry a spoločnosti veľmi dôležité zamerať sa na výchovu nových verných divákov už od raného veku a vzbudiť u nich záujem o umenie. Preto ma nesmierne teší, že sa do našej súťaže aj vďaka pedagógom zapojilo viac ako 2 500 detí a prostredníctvom výtvarných diel nám priblížili svoju predstavu o budúcnosti divadla, pričom v nich zachytili čaro živého kontaktu s divadelným prostredím, bez ktorej si dnes a ani v budúcnosti divadlo nevieme predstaviť,“ dodáva riaditeľka Centra marketingu SND Henrieta Borowiecka.

Foto: Ivo Ölvecký (3452)

Že sú naše deti kreatívne, sme sa presvedčili na vlastné oči, rovnako ako naša odborná porota. Pod vedením pedagógov vytvorili úžasné umelecké výtvory, ktoré budú môcť naši diváci a priaznivci divadla vidieť vystavené v priestoroch novej budovy SND v júni 2020.

Víťaz súťaže 3. C Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove získala vstupenky pre celú triedu na operné predstavenie Rozprávka o šťastnom konci, knihy z kníhkupectva Panta Rhei, celoročné predplatné časopisu Zornička či sladkosti od spoločnosti IDC Holding a darčekové predmety SND. Triedy na druhom a treťom mieste si podelili knihy z kníhkupectva Panta Rhei, celoročné predplatné časopisu Zornička, sladkosti od spoločnosti IDC Holding a darčekové predmety SND.

2. miesto: Spojená škola sv. Vincenta, Bachova 4, Bratislava, 1. B.

3. miesto: Základná škola Hliny VIII, Lichardova 24, Žilina, 4. A.

Foto: Ivo Ölvecký (3452)

Hodnotenie pre odbornú porotu bolo veru nesmierne náročné, preto sa komisia rozhodla udeliť aj 6 špeciálnych cien, dosiek, ktoré víťazným triedam budú pripomínať, že aj ony boli súčasťou osláv storočnice našej prvej divadelnej scény.

špeciálna cena Opery SND: ZŠ Bystrany, 3. B. špeciálna cena Baletu SND: ZŠ, Pohraničná 9, Komárno, 2. B. špeciálna cena Činohry SND: ZŠ, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom, 3. A. špeciálna cena Marketingu a vizuálnej komunikácie SND: ZŠ Krivany, 3. A. špeciálna cena Umelecko-dekoračných dielní SND: Cambridge International School, Úprkova 3, Bratislava, 5. G. (vekovo sú deti štvrtáci) špeciálna cena generálneho riaditeľa: ZŠ, Školská 266, Rovinka, 2. C.

Pravidlá súťaže nájdete tu: http://www.snd.sk/pravidla-sutaze-divadlo-o-100-rokov

Inzercia