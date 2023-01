Ako a kde hlasovať v referende, kto má právo a čo ak sa pomýlite?

Právo hlasovať v sobotňajšom referende o zmene Ústavy SR má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

Volič môže voliť na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Po príchode do hlasovacej miestnosti sa preukáže dokladom totožnosti a bude mu vydaný hlasovací lístok s obálkou.

Na hlasovacom lístku sú možnosti odpovede áno/nie – ktorú si vyberie, tú zakrúžkuje. Hlasovací lístok následne vloží do obálky a tú hodí do hlasovacej schránky. V prípade ak sa občan pomýli, vypýta si nový hlasovací lístok a ten, na ktorom sa pomýlil odhodí do pripraveného odpadkového koša.

Hlasovať do prenosnej schránky môžu aj osoby, ktoré sú v izolácii pre ochorenie COVID-19. Možné bolo voliť aj mimo územia SR poštou, ak volič nemal trvalý pobyt na území SR a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, alebo má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.