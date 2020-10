Ako neprísť o peniaze pri kúpe jazdeného auta na ulici či od malého predajcu?

Auto je v dnešnej modernej dobe pre väčšinu ľudí nevyhnutnou súčasťou života, no nie každý si môže dovoliť kúpiť nový automobil, ktorý aj tak stráca 30 až 40 percent svojej hodnoty už po odjazde od predajcu. Výhodnejším riešením je kúpa jazdeného vozidla, napríklad aj lepšieho modelu, ako keby ste si kupovali úplne nové auto. Pri kúpe ojazdeného automobilu na ulici alebo z malého autobazáru treba ale byť veľmi ostražitý. Je to totiž najrizikovejší spôsob, ako si zaobstarať vozidlo. Mnoho malých súkromných predajcov využíva predaj auta cez inzerát po tom, ako s ním neuspeli u profesionálnych predajcov, ktorí ich automobil odmietli z dôvodu technickej alebo právnej vady.

Pozor na kúpu jazdeného auta „na ulici“

Nie každý záujemca o kúpu ojazdeného automobilu sa na Slovensku obráti na autobazár. Veľa z nich si ako prvú cestu volí inzerciu. Na internetových stránkach každoročne pribudne niekoľko desiatok tisíc inzerátov na predaj ojazdených automobilov. Pri takomto množstve sa medzi nimi nájdu aj rôzni podvodníci, ktorí sa snažia prostredníctvom falošného inzerátu na predaj vozidla alebo inzerátu na auto, ktoré nie je technicky alebo právne v poriadku, vylákať od ľudí peniaze.„Kúpa auta takpovediac na ulici od súkromnej osoby cez inzerát, ktorý je často iba zásterkou a v skutočnosti za ním stojí malý autobazár, je najrizikovejším spôsobom zaobstarania si ojazdeného vozidla. Profesionálni predajcovia, teda veľké autobazáre, vynakladajú na preverovanie vozidiel množstvo prostriedkov a majú dostatok skúseného personálu. Preverenie na možné odcudzenie a preskúmanie pravosti VIN kódu vozidla patria medzi ich základné kontrolné činnosti, ktoré samozrejme na ulici, v strese a bez potrebného vybavenia, neurobíte. Pri kúpe cez inzerát od súkromníka či od malého autobazáru sa vám ľahko môže stať, že si zaobstaráte automobil pochádzajúci z kriminálnej činnosti, keďže medzi predajcami je aj veľa podvodníkov pracujúcich pre medzinárodné gangy zlodejov áut. Políciu ale nemusí zaujímať, že ste o tejto skutočnosti nevedeli a takéto vozidlo okamžite zabaví. Mnohým motoristom auto policajti zabavia až v zahraničí, napríklad pri ceste na dovolenku. Podvedení a nešťastní ľudia potom môžu stráviť aj niekoľko dní v policajnej cele. Lepšou cestou je teda kúpa automobilu v „kamennom“ autobazáre, ktorý triky podvodníkov už veľmi dobre pozná a vozidlá od nich nevykúpi,“ hovorí Karolína Topolová generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.

Podvody s autami sú čoraz sofistikovanejšie

Na podvodné inzeráty upozorňuje aj združenie na ochranu vlastníkov automobilov SOVA. „Trend falošných inzerátov ponúkajúcich automobily stále pokračuje. Neustále sa nájdu dôverčiví ľudia, ktorí aj napriek množstvu informácií a varovaní podvodníkom naletia. Títo podvodníci sú schopní zaslať prípadnému záujemcovi aj scan falošných dokladov, tvoria si webové stránky, falošné profily na sociálnych sieťach a to všetko len preto, aby pôsobili dôveryhodne,“ približuje predseda združenia SOVA Július Petrus.

Veľmi častým typom podvodov je aj predaj vozidiel so stočenými kilometrami alebo napríklad vytopených áut po povodniach z dovozu. Desiatky drobných dovozcov, ktorých import lacných „západných“ áut donedávna ešte slušne živil, sa teraz skôr snažia prežiť. Už nemôžu konkurovať cenou alebo kvalitou a preto sa uchyľujú čím ďalej tým viac k rôznym trikom a podvodom. Snažia sa vylepšiť hodnotu vozidla viacerými nelegálnymi spôsobmi, ako je pretáčanie tachometrov, falšovanie roku výroby v technickom preukaze alebo predaj áut po ťažkých haváriách. „V prípade vozidla zo zahraničia býva zložitejšie overiť si jeho históriu a kupujúci sa potom vystavujú hroziacim problémom, a to v podobe väčších investícií do opráv auta alebo bezpečnostným a zdravotným rizikám v prípade havárie spôsobenej zlým technickým stavom auta. V porovnaní s Európou sa na domácom trhu predávajú ojazdené autá za priaznivejších podmienok a v lepšom technickom stave. Navyše je to vidieť na zmene smeru, ktorým teraz autá cez hranice putujú – trend sa obrátil a naopak vzrástol dopyt po slovenských vozidlách v cudzine,“ dodáva Karolína Topolová generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.

