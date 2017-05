Ako si sporiť na dôchodok. Majte peniaze na viacerých miestach.

Úspory v 2. a 3. dôchodkovom pilieri sa môžu dediť a máte o nich lepší prehľad, keďže sú na vašom osobnom účte.

Bratislava, 12.5.2017 ( WBN/PR ) – Na Slovensku si človek môže sporiť na dôchodok v troch pilieroch. Aké sú medzi nimi rozdiely a oplatí sa mať peniaze v každom z nich?

Úspory v štátnej pokladnici

Prvý penzijný pilier sa inak nazýva aj priebežný alebo štátny, pretože si priebežne sporíte v štátnej pokladni na budúci dôchodok. Lenže v Sociálnej poisťovni, kde vaše odvody (14% zo mzdy) odchádzajú nemáte svoj osobitný účet, na ktorom sa vám odvody zbierajú. V tomto pilieri to funguje tak, že peniaze ktoré tam dnes odvediete používa Sociálna poisťovňa na vyplácanie penzie dnešným dôchodcom.

Tento pilier sa tiež nazýva solidárny, keďže sporíte do spoločnej kasy (bohatší viac, chudobnejší menej) a výška vášho dôchodku bude závisieť od vašich zárobkov, od odpracovaných rokov, ale aj od ekonomiky štátu v čase vášho odchodu do penzie, od demografického vývoja a samozrejme od schopnosti politikov a vlád neminúť vaše úspory predčasne na akútne riešenie problémov s dlhmi štátu či na terajšie dôchodky. Podľa odborníkov nie je vôbec isté, že od štátu dostanete dôchodok, aký si predstavujete a či vám bude stačiť na dôstojný život v starobe.

Problémom 1. piliera je, že pomer tých čo odvody platia, k tým čo čerpajú dôchodky sa preklápa v prospech dôchodcov. Keďže sa rodí málo detí a zároveň ľudia žijú dlhšie, tento pomer sa bude zhoršovať, pretože bude málo pracujúcich a veľa dôchodcov. Nevýhodou tohto sporenia na dôchodok je aj to, že ak sa nedožijete penzie tá vám prepadne, lebo sa nedá dediť.

Strata všetkých úspor nehrozí

Kto sa nechce spoliehať iba na štátny dôchodok môže si dobrovoľne sporiť aj v takzvanom 2. dôchodkovom pilieri. Tento pilier vznikol z dôvodu, aby aspoň časť penzie budúcich dôchodcov nebola závislá od demografie. Vstup do tohto 2. piliera je dobrovoľný a rozhodnúť sa preň môžete do 35 rokov. Keď už doň vstúpite potom je sporenie v ňom povinné.

Prvý rozdiel oproti prvému pilieru je ten, že ste si naň doteraz odvádzali len 4% z vymeriavacieho základu. Od tohto roku sa sadzba povinných príspevkov každoročne zvyšuje o 0,25 %, teda na 4,25 % v roku 2017, v roku 2018 to bude 4,50 %. V roku 2024 by mali príspevky dosiahnuť strop 6 %. V minulom roku už skončila možnosť zvýšiť si príspevky dobrovoľne najviac o 2%.

Druhý pilier je akumulačný, to znamená, že vaše odvody putujú na váš osobný dôchodkový účet v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) a tam sa následne zhodnocujú. Záleží od šikovnosti jej manažérov, nastavenia vášho rizika, ktoré si sami zvolíte a od situácie na finančných trhoch koľko napokon zarobíte. Podnikanie DSS je tvrdo regulované štátom a na jeho fungovanie dohliada aj Národná banka Slovenska, aby sa nestalo, že firma bude hazardovať s vašimi úsporami a prerobí vám všetko. Strata všetkých úspor podľa odborníkov nehrozí, ale je možné, že počas doby sporenia budete aj prerábať či mať menšie výnosy.

Súkromná penzia sa dá zdediť

Jednou z najdôležitejších výhod 2. piliera oproti 1. pilieru je, že nasporené peniaze sa dajú dediť. Ak sa nedožijete dôchodku, vaše peniaze v 1. pilieri prepadnú v podstate v prospech štátu. V 2. pilieri o peniaze neprídete a zdedia ich vaši príbuzní alebo osoba, ktorú si určíte. Ak v zmluve o poistení dôchodku neurčite oprávnenú osobu, stáva sa táto suma predmetom dedenia.

Poplatky v 2. pilieri

Nevýhodou sporenia v súkromnom dôchodkovom sporení je viac poplatkov. Platíte celkovo tri:

Poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet

Poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. (10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku v danom fonde). Tento tretí poplatok si DSSka nemôže účtovať vždy, ale len vtedy ak vám reálne peniaze zarobí.

Keďže výška poplatkov je regulovaná štátom, nie je veľký priestor na nich ušetriť. Ak by ste chceli prestúpiť do inej DSS, vzhľadom na podobnú výšku poplatkov v jednotlivých DSS tiež veľa neušetríte. Ak sa rozhodnete zmeniť svoju DSS nemali by ste platiť sa zmenu žiadny poplatok, ale len ak to urobíte po roku sporenia.

Prerušenie sporenia

Ak stratíte zamestnanie, prestane za vás firma odvádzať odvody so Sociálnej poisťovne a tým pádom vám táto poisťovňa preruší prispievanie aj do 2. piliera. Samozrejme nikto vám nebráni aj ako nezamestnanému si dobrovoľne prispievať do oboch pilierov.

3.pilier

Napokon si môžete sporiť na penziu aj v dobrovoľnom 3. pilieri dôchodkového sporenia. Toto sporenie je výhodne najmä pre zamestnancov, ktorým naň prispieva aj zamestnávateľ. Pre živnostníkov je výhoda v tom, že si môžu príspevky do tohto piliera odrátať z daní, ale len do výšky 180 eur ročne. Sporíte si u doplnkovej dôchodkovej spoločnosti – DSS, s ktorou uzatvoríte účastnícku zmluvu. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, sa podobne ako v 2. pilieri môžu investovať v jednom alebo viacerých fondoch vybranej DDS. Nasporené peniaze sa tiež dajú odovzdať oprávnenej osobe alebo dedičom.

V 3. pilieri vás však čakajú aj poplatky, ktorým sa nevyhnete. Sú to tieto:

Poplatok za správu doplnkového dôchodkového fondu. Je určená % z hodnoty nasporeného majetku. Tento rok je to 1,5% a postupne bude poplatok klesať na 1,2% v roku 2020.

Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ktorý sa mení každý deň

Poplatok za prestup do inej DSS. Ten sa platí len do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte.

Výhody a nevýhody troch pilierov dôchodkového sporenia

Prvý pilier

Výhody

– Solidarita v tomto pilieri vám garantuje minimálny dôchodok aj v prípade ak máte nízky príjem

– Nie je veľmi závislý od finančný trhov

– Nemá vekový limit na vstup

– Vyšší príspevok zo mzdy

Nevýhody

– Priebežnosť systému

– Závislosť od demografického vývoja

– Ak sa nedožijete penzie tá vám prepadne, lebo sa nedá dediť

– Závisí od hospodárenia štátu a od politických rozhodnutí (napr. výška valorizácie)

Druhý pilier

Výhody

– 100% zásluhovosť – na osobnom dôchodkovom účte má sporiteľ vždy to, čo si tam odvediete + zhodnotenie, ktoré vám má zabezpečiť vaša DSS

– Dediteľnosť – ak umriete pred tým ako ste si začali čerpať dôchodok formou anuity, vaše úspory zdedia vaši príbuzní

– Miernejšia závislosť od demografie

– Nižšia závislosť od politických rozhodnutí

– Lepší prehľad o svojich dôchodkových úsporách

Nevýhody

– Výška vášho dôchodku je závislá aj od vývoja na finančných trhoch, ktorý môže byť nestály a v niektorých rokoch môžete aj prerábať

– Podlieha zmenám pri zmene vlády či politikov vekový limit na vstup do 35 rokov

– Nižší príspevok z platu

– Viac poplatkov pri sporení

Tretí pilier

Výhody

– Dediteľnosť

– Príspevky sa dajú odpočítať z daní

– Príspevky zamestnávateľa

Nevýhody

– Výška vášho dôchodku je závislá aj od vývoja na finančných trhoch

– Podlieha zmenám pri zmene vlády či politikov

– Viac poplatkov pri sporení

Portál BANKY.sk vznikol v roku 1998. Denne prináša aktuálne správy z bankového diania doma i v zahraničí. Okrem správ ponúka exkluzívne rozhovory s top manažérmi bánk na Slovensku, uľahčuje čitateľom orientáciu v bankových produktoch a pomáha im pri správnom výbere. Súčasťou portálu je aj odborné poradenstvo na aktuálne témy, kde sa čitatelia môžu dozvedieť viac o riešení svojich praktických otázok z oblasti bankových služieb. Okrem iného tam nájdete aj aktuálne kurzové lístky a finančné kalkulačky.