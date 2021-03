Ako si uľahčiť osobný aj pracovný život počas ťažkého obdobia?

Striedanie ťažších a ľahších období je prirodzenou súčasťou života. V našom vnímaní nás ovplyvňuje množstvo faktorov a aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou je pre mnohých veľmi ťaživá. Nižšie príjmy, neistota z budúcnosti a sociálne odlúčenie sú tým, čo v nás vyvoláva negatívne emócie. V tejto situácii je užitočné vedieť, akými spôsobmi si môžete uľahčiť život, a to ako v pracovnej, tak aj osobnej rovine.

Myslite na to, že hygiena je teraz prvoradá

Hneď na úvod to najdôležitejšie. Mať neustály strach rozhodne nie je vhodné, ale tiež to neznamená, že by ste mali nerozumne riskovať. V súčasnosti skrátka treba byť zodpovedný a pamätať na dodržiavanie opatrení, a to aj vtedy ak vidíte, že ostatní na ne kašlú. Dodržiavanie hygienických opatrení je už ľahšie ako kedysi.

Využívajte bezdotykové dávkovače na dezinfekciu, chráňte si dýchacie cesty a pravidelne si umývajte ruky. Strach vám v tomto smere príliš nepomôže, no zodpovedný prístup môže vás a vašich blízkych uchrániť od nepríjemného ochorenia.

Zaraďte do svojho programu pravidelné výlety do prírody

Popri dodržiavaní hygienických opatrení je nemenej dôležitá aj tzv. psychohygiena, ktorá vám pomôže udržať a posilniť si duševné zdravie. Medzi základné recepty patrí dostatok oddychu, primeraný a pravidelný pohyb a tiež zdravá strava. Nemali by ste teda sedieť iba medzi štyrmi stenami, ale pravidelne by ste si mali naplánovať prechádzky do prírody či inú pohybovú aktivitu.

Ak vám už prechádzky po okolí pripadajú byť monotónne, pokojne si trúfnite aj na dlhšiu túru niekde vo vašom okolí. Prebádajte miesta, na ktoré ste doteraz nemali čas a prospejete tým nielen vášmu telu ale aj mysli. Pre každého, kto to s výletmi do prírody myslí vážne, by mal byť prvou zastávkou outdoor obchod Bratislava, v ktorom nájdete nevyhnutnú výbavu pre všetky vaše dobrodružstvá vonku.

Pripomeňte blízkym fotoknihou vaše spoločné chvíle

Jedným zo zdrojov psychickej záťaže je tiež sociálne odlúčenie, ktoré sa aktuálne dotýka mnohých rodín. Nemožnosť navštíviť starých rodičov, prípadne časť rodiny žijúcu v zahraničí je nepríjemné a mnohým tento kontakt chýba. Čakanie na uvoľnenie opatrení si môžete spríjemniť vhodným darčekom, akým je napríklad fotokniha.

Fotoknihu si môžete objednať aj na diaľku a pri jej tvorbe môžete naplno zapojiť vašu kreativitu. Vašim blízkym týmto spôsobom pripomeniete spoločné chvíle a zároveň skrátite čakanie na uvoľnenie opatrení.

Pracujte efektívnejšie a doprajte si viac oddychu

Ak pracujete doma, je niekedy ťažké odlíšiť pracovný čas od toho súkromného. Ľahko sa vám potom môže stať, že sa dostaví prepracovanosť a na poriadny oddych vám už nezostane žiadny čas. Zvlášť s tým majú problém ľudia, ktorí boli zvyknutí pracovať v tímoch.

Nevyhnutnosť práce z domu prináša pri manažovaní niektorých projektov chaos, najmä ak komunikácia na diaľku neprebieha efektívne. Úkony, ktoré by boli inokedy otázkou jednej porady, dnes trvajú dlhšie, a tak jednotliví členovia tímu ľahko stratia prehľad. Výbornou pomôckou je v tomto prípade ERP systém, ktorého implementácia by už vo firmách s viacerými tímami mala byť samozrejmosťou. Systém ERP prinesie do vašich procesov poriadok, a to aj vtedy, ak každý zo zúčastnených pracuje v inom kúte sveta. Výsledkom bude vyššia efektivita a viac času pre váš oddych.

S FLOWii ERP získavate prehľadný all in one erp systém, ktorý spája viacero riešení do jedného funkčného celku. Foto: flowii.com

Trápia vás úzkosti? Riešením môže byť CBD terapeutický olej

Úzkosti nie sú v súčasnosti ničím výnimočným a často sú dôsledkom dlho trvajúceho stresu či príliš veľkého pracovného náporu. V nemalej miere k vzniku úzkosti prispieva aj súčasná situácia, kedy sú mnohí ľudia doma a museli výrazne zmeniť svoje návyky. Ak sa s pocitom úzkosti neviete vyrovnať a hľadáte prírodné riešenie, vhodnou voľbou by mohol byť CBD olej.

Kladiete si otázku, čo je CBD? Za touto skratkou sa ukrýva názov látky – kanabidiolu, ktorý je obsiahnutý v konope. Má terapeutické účinky a prispieva k potláčaniu stresu a úzkostí, čo dokazuje viacero vedeckých štúdií uskutočnených v poslednom desaťročí. Popri tom nesmieme opomenúť, že CBD nie je psychoaktívnou látkou a nevzniká od nej závislosť, takže používanie terapeutických CBD olejov je úplne bezpečné.

Urobte si radosť milou drobnosťou v podobe strieborných náušníc

Mnohým ľuďom na odreagovanie stačí, ak si niečo pekné kúpia. Túto formu terapie by vám zrejme neodporučil žiaden odborník, ale určite z vlastnej skúsenosti viete, že neraz môže kúpa nejakej drobnosti zahnať negatívne myšlienky a pocity. V súčasnosti sa síce nemôžete ísť poprechádzať do nákupného centra, no dnes si už môžete kúpiť online prakticky čokoľvek.

Obdarujte seba alebo vašich najbližších niečím pekným. Ženu určite potešia napríklad strieborné náušnice, prípadne akýkoľvek iný šperk. Tým jednoducho nikdy nič nepokazíte. Ak naopak hľadáte darček pre muža, určite ho poteší nejaká praktická drobnosť do auta alebo iný doplnok podľa toho, akým koníčkom sa venuje.

Informačný servis