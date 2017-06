Ako uspieť vo svete blogovania?

BRATISLAVA 28. júna 2017 (WBN/PR) – Rozhodli ste sa, že sa stanete blogerskou hviezdou, prostredníctvom blogovania podporíte svoju firmu alebo sa zviditeľníte. Možno už máte blog či dobré meno, ktoré si chcete zlepšovať. Skvelé!

Ak totiž na tomto svete existuje krok, prípadne činnosť, vďaka ktorej budete schopní prevziať kontrolu nad svojím životom a vydať sa úplne novým smerom alebo pretaviť malý nápad na obrovský, je nimi tvorba obsahu a podpora digitálnej viditeľnosti.

Nech už ste ktokoľvek – mamička v domácnosti, nádejný bloger píšuci o móde, životnom štýle či stravovaní, majiteľ veľkej spoločnosti alebo malej firmy –, v knihe Blog za milión sa dozviete, ako sa z vás stane úspešný bloger.

Kniha predstavuje dokonalú príručku o tom, ako máte

• spustiť úspešný blog

• správne písať príspevky

• speňažovať blog

• budovať si osobnú značku, ktorá umožní ďalší rozvoj blogu

• blogovať na podnikateľské účely

• pozdvihnúť blog na vyššiu úroveň

Prečítajte si úryvok z novinky Blog za milión:

Najviditeľnejší a najznámejší v celej blogosfére sú pravdepodobne autori píšuci o móde a životnom štýle. Predstavujú internetový náprotivok hollywoodskych hviezd v mainstreamových médiách – ľudí, ktorí sa v živote majú najlepšie, robia najzaujímavejšie veci a svet im leží pri nohách.

Je to príbeh zo súčasnosti o tom, ako sa z bedára možno stať boháčom, ako z nikoho môže vzniknúť niekto. Keby blogeri nemali k dispozícii laptop a nevedeli písať, snívali by iba nesplniteľný sen. Dokazujú, že ak mladý človek vyjadrí svoje názory a vytvorí vlastný obsah, môže vystúpiť na vrchol módneho odvetia, ktoré sa vždy pokladalo za absolútne nepreniknuteľné.

Písanie o móde však predstavuje iba časť obrovskej a výnosnej blogosféry. Nech robíte čokoľvek, nech ste ktokoľvek, nech sa zaujímate o hocičo, nech sa vyznáte v čomkoľvek, nech riadite akúkoľvek firmu, blogovanie vám pomôže a zmení vám život.

Blogovanie sa naďalej vyvíja

Blogovanie nie je novinka. Histórie – toho, kde sa všetko začalo a ako sa to vyvíjalo – sa dotýka druhá kapitola. Dnešní módni blogeri však ukazujú, kam až to zašlo. Blogovanie už nepredstavuje iba spôsob zverejňovania svojich názorov na webových stránkach, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Teraz prebieha čoraz urputnejší súboj o pozornosť, na ktorom sa zúčastňujú tlačové agentúry, značky, celebrity či priatelia, ktorí opisujú, ako sa za stolom správajú ich deti. Inak povedané, nikdy nebolo náročnejšie dosiahnuť vo sfére digitálneho rozprávačstva skutočný, výrazný úspech.

Ako teda máte vyniknúť vo svete, kde sa každý chce vyjadrovať a blogy sú všadeprítomné? Ako máte blogovaním docieliť, že už nebudete nikým, ale niekým? Ako máte z pozície majiteľa firmy použiť obsah na budovanie značky, zviditeľňovanie spoločnosti a dosahovanie čoraz väčšieho úspechu?

Milan Buno, literárny publicista