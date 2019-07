Ako vidí Bratislavu cudzinec? Mali by sme sa zamyslieť

Slováci často nazerajú na Bratislavu aj iné slovenské mestá negatívne. Je to tak z viacerých dôvodov aj oprávnene, naša infraštruktúra má naozaj veľa chýb a nedostatkov ale mali by sme si vážiť aj to dobré, čo tu máme. Hýbeme sa k lepšiemu a to závratnou rýchlosťou.

Cestovateľ Rick Steves, ktorý píše cestovateľkých sprievodcov pre Európske mestá, je našim hlavným mestom priam uchvátený. „Bratislava bola kedysi pustá ako mesto duchov, no počas mojich nedávnych ciest ma veľmi prekvapila. Jej kompaktné Staré mesto hýri farbami, zrekonštruovanými fasádami, živými vonkajšími kaviarňami a elegantnými butikmi,“ cituje Rickove slová server eu.usatoday.com. Pozitívne sa rozvinul aj nočný život v meste.

BRATISLAVA JE NAJRÝCHLEJŠIE MENIACE SA MESTO

Priemyselná štvrť na východ od centra sa rýchlo mení na „les“ mrakodrapov. Dávnejšie obnovený hrad sa „leskne“ a vyníma na kopci nad celým mestom. Aj keď je Bratislavský hrad podľa Ricka zblízka nudný – a exponáty vo vnútri nie sú príliš vzrušujúce, treba ho navštíviť. Taktiež komunistické hnedé predmestie Petržalky prešlo modernizáciou a výstavbou. „Bratislava je pravdepodobne najrýchlejšie sa meniace mesto v Európe,“ myslí si cestovateľ Rick.

Slovensko vníma ako malú tichú krajinu v centre strednej Európy, ktorá leží medzi väčšími a silnejšími národmi (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika a Poľsko). „Ale v posledných rokoch táto rodiaca sa republika dostala vietor do plachieť,“ pokračuje Rick.

Región okolo Bratislavy má aj rýchlo rastúcu ekonomiku. Bratislave tiež pomáha blízkosť Viedne. Výhodou pre turistov je, že si Bratislavu môžu užiť a poobzerať v podstate zadarmo, poprípade za malý peniaz. Skvelý výhlad môžu mať návštevníci zo Slavínu, z hradu či z mosta SNP.

Príjemnú atmosféru poskytuje aj nábrežie Dunaja, kde moderné obchodné centrum poskytuje aj služby a kultúrne vyžitie. Rick tiež veľmi pozitívne hodnotí Starú tržnicu, ktorá je živým komunitným a kultúrnym centrom.

KRÁSU MESTA KAZÍ NEJEDNOTNOSŤ

Sčítaný cestovateľ však Bratislave predsalen vytkol jednu vec a tou je anarchia v architektúre, ktorá čiastočne spôsobuje „škaredosť“ niektorých častí mesta.

„Skromné Hlavné Námestie, je pre národný kapitál príliš malé. Jeho vizuál pôsobí ako mišmaš – nejednotne – každá budova okolo neho sa zdá byť z iného architektonického obdobia,“ kritizuje Rick. A je to pravda, na Slovensku si každý môže postaviť ozrutnú stavbu kdekoľvek, aj v historickom centre, lebo naše zákony sú slabé. Napríklad zle umiestnené vežiaky, ktoré zatieňujú výhľad na dominanty mesta.