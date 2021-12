Ako vybrať detský kočík? 5 najdôležitejších faktorov, ktoré uľahčia rozhodovanie

Vybrať ten správny detský kočík predstavuje skutočne náročné rozhodnutie. Chcete, aby sa v ňom vaše dieťa cítilo pohodlne, aby bez problémov zaspalo, musí byť maximálne bezpečný, kvalitný, jednoducho ovládateľný, moderný a cenovo dostupný. Ide naozaj o dôležité rozhodovanie a investíciu. Myslite na to, že kočík bude jednou z najpoužívanejších vecí u vás doma. Existuje veľa typov kočíkov, z ktorých sa vám akurát tak zatočí hlava. My vám poradíme, na čo podstatné sa treba pri výbere zamerať.

1. Cena

Novopečení rodičia sú často v šoku z ceny za nový kočík. Ak máte na kočík dostatočne veľký rozpočet, určite nešetrite. Drahšie a kvalitnejšie detské kočíky majú často lepšie odpruženie, kvalitnejší a priedušný materiál, väčší výber farieb, polohovateľnosť a ľahšie sa nimi manipuluje. Nezúfajte, ak nemáte alebo nechcete dať tisíc eur na nový kočík. Možností je veľa a určite nájdete aj lacnejší, no rovnako kvalitný.

2. Životný štýl

Predtým, než si vyberiete nový kočík, zvážte aj to, ako trávite svoj voľný čas. Ste mestský typ alebo milujete prechádzky v lese a cestovanie? Máte dostatok priestoru, kam by ste svoj kočík mohli odložiť? Je vo vašom paneláku výťah, alebo musíte kočík nosiť po schodoch?

Chcete jeden multifunkčný kočík alebo si chcete časom zadovážiť ľahší športový kočík na letné prechádzky? Toto všetko sú otázky, na ktoré si musíte odpovedať pred kúpou nového kočíka.

Foto: kociky.sk

3. Typy detských kočíkov

Rodičia najčastejšie siahajú po dvojkombinácii a trojkombinácii. Dvojkombinácia pozostáva z hlbokého a športového kočíka. Hlboký kočík má mohutnejšiu konštrukciu a vyššiu, je vhodný pre deti od narodenia a ide o absolútnu nevyhnutnosť, čo sa týka výbavy pre dieťa. Športový kočík nie je povinnosťou, avšak nesmie chýbať aktívnym ľuďom, ktorí radi chodia s deťmi do terénu. Má nižšiu váhu a ľahšie sa s ním manipuluje. Trojkombinácia je vlastne to isté, no naviac k nej dostanete „vajíčko”, ktoré môžete používať na cesty ako autosedačku.

Potom tu máme klasické hlboké kočíky, ktoré sú ideálne na krátkodobé využitie, pretože deti rýchlo vyrastú.. Bábätkám však poskytujú dobrú oporu chrbtice a sú pohodlné. Športové a golfové kočíky sú vhodné pre väčšie deti približne od pol roka do troch rokov. Golfové kočíky sa od športových líšia v hmotnosti, sú odľahčené, skvelé na cesty. Malým deťom sa však neodporúčajú.

Nakoniec tu máme dvojičkovské kočíky, ktoré sú určené pre dvojičky či súrodencov narodených po sebe. Tento typ kočíka je náročnejší na manipuláciu kvôli vyššej váhe. Ak máte doma úzke dvere, oceníte tandemové kočíky (umiestnené za sebou)

4. Doplnky ku kočíkom

Každá rodina má svoje individuálne potreby, a to platí aj pri výbere kočíka. Značka Peg Pérego ponúka kvalitné kočíky a tiež doplnky ku kočíkom. Ak máte auto, nevyhnutnosťou bude autosedačka. V ponuke sú aj doplnky ako držiaky nápojov, cestovné tašky, stupátka, pláštenky, adaptéry, športové nadstavby, hlboké vaničky, batohy a veľa iného.

5. Zhrnutie

Na trhu nájdete rôzne typy kočíkov – hlboké, športové, golfové, dvojičkovské, dvojkombinácie a trojkombinácie. Rodičia najčastejšie volia kočíky, ktoré sú vhodné pre novorodencov i odrastené deti. Dôvodom je cena – investujú napríklad do dvojkombinácie, ktorú môžu využívať až do troch rokov dieťaťa.

Samozrejme, vždy treba zvážiť aj životný štýl rodiny (mestský typ, športový typ,…). Pokiaľ bývate v paneláku bez výťahu, zadovážte si praktický kočík, ktorý sa dá zložiť jednou rukou. Ušetrí to veľa času.

Spoľahlivý kočík by mal mať nastaviteľné madlo, tieniacu striešku či nákupný košík. Mnohé mamičky sú totiž počas dňa na deti samy, takže tieto „maličkosti” im uľahčia bežné činnosti ako uspávanie vonku a nakupovanie.

Pri výbere kočíka sa treba pozerať aj na materiál, ideálna je umývateľná tkanina. Deti sa často pri papaní zašpinia, takže vám to uľahčí čistenie. Ku kočíku je možné dokúpiť aj množstvo doplnkov, ktoré sa vám budú hodiť na cesty alebo do nepriaznivého počasia.

Informačný servis