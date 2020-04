Ako vybrať správnu jedálenskú stoličku

Stolička musí byť v prvom rade bezpečná, stabilná aj praktická. Popri tom byť pre vás ľahko ovládateľná a vaše malé nanajvýš pohodlná. Pri výbere sa tak nestačí len orientovať podľa vzhľadu a značky. Aké parametre je dôležité porovnávať a na čo sa pri výbere zamerať?

Nákup vecí pre našich najmenších býva beh na dlhú trať. Stovky produktov a desiatky rôznych parametrov výber pretiahnu aj na niekoľko hodín. Parametrov, ktoré pri nákupe sledujeme je totiž celá rada. Či ide o bezpečnosť, nezávadnosť alebo drobné vychytávky. Na Favi ale môže byť aj nákup detskej jedálenskej stoličky hračka. Šikovné filtrovanie a radenie vám z tisícov produktov na slovenských e-shopoch vyberie len také, ktoré vašim požiadavkám skutočne vyhovujú. Vy sa vďaka tomu môžete zamerať len na pár vlastností, ktoré sú pre ideálnu detskú stoličku nepostrádateľné.

Bezpečnosť je na prvom mieste

Kľúčovým parametrom pre výber správnej jedálenskej stoličky je bezpečnosť. Výhodou je päťbodový bezpečnostný pás, ktorý dieťa istí cez ramienka, pas až po popruh medzi nohami. Ideálny je variant so zapínaním na jednu sponu, uľahčí vám to manipuláciu s dieťaťom. Ak stolička pásy nemá, uistite sa, že má aspoň dostatočnú bočnú ochranu a medzinožnú zarážku, ktorá ochráni dieťa pred prepadnutím. Kolieska na stoličke by mali byť vybavené brzdovou poistkou. A v neposlednom rade, solidní výrobcovia uvádzajú všetky normy, ktoré výrobky spĺňajú, tou najdôležitejšou je európska norma EN 14988. Samozrejmosťou sú potom oblé hrany a pevná konštrukcia.

Keď dieťa ešte nevie sedieť

Kľúčovou vlastnosťou stoličiek pre deti, ktoré ešte nevedia samé sedieť, je nastaviteľná poloha. Výrobcovia dnes ponúkajú hneď niekoľko možností, ako je polohovanie opierky chrbta, nožnej opierky alebo výšky sedadla. Najlepšia je kombinácia, kedy je možné nastaviť ako opierku chrbta, tak opierku nôh. Vďaka tomu stoličku upravíte do prirodzenej polohy dieťaťa a súčasne zaistíte správne držanie tela. Podnožku stoličky nastavte vždy tak, aby nohy dieťaťa boli v pravom uhle.

S pultíkom alebo bez?

Pokiaľ máte dieťatko väčšie a bežne s vami je pri stole, pult je pre vás zbytočný. V opačnom prípade siahnite po stoličke s pultíkom. Niektoré modely ho majú umiestnený napevno, iné majú možnosť polohovania a niektoré dokonca umožňujú pult aj zložiť. Odnímateľný pult sa vám bude ľahšie umývať, navyše ho časom môžete odložiť úplne a stoličku prisunúť k rodinnému stolu. Nech už zvolíte akýkoľvek variant, pultík by mal byť pevný, stabilný a dostatočne priestranný.

Prírodná klasika

Drevené jedálenské stoličky sú klasika, v ktorej mnohí z nás vyrástli. Moderná verzia rovnako tak dobre poslúži aj vášmu malému ja. Drevo je ekologický, zdravotne nezávadný a pevný materiál. To ocenia hlavne mamičky, ktoré myslia na udržateľnosť a zelenú budúcnosť. Drevené stoličky sú rozkladacie a vybavené priestranným pultíkom, na ktorom si dieťa môže maľovať, zatiaľ čo napríklad varíte. Pri drevených výrobkoch venujte ale pozornosť polstrovaniu, aby bolo mäkké a pre dieťa pohodlné. Niektoré modely umožňujú výškovo nastaviť podnožku alebo operadlo. Vďaka tejto variabilite sa v stoličke bude dieťaťu pohodlne sedieť pokojne až do 5 rokov.

Foto: Favi

Multifunkčné a ľahké

Moderné plastové jedálenské stoličky sú veľmi ľahké, cenovo dostupné a ľahko umývateľné. Oproti ostatným typom majú síce kratšiu životnosť, na druhú stranu ich zvládnete zložiť a zase rozložiť jedným pohybom. Ich ďalšou výhodou je spravidla hneď niekoľko nastaviteľných polôh. Plastové stoličky majú tiež umývateľné polstrovanie, ich čistenie je tak rýchle a pohodlné. V neposlednom rade sú naozaj skladné a zaberú tak minimum miesta. Keď ju nepotrebujete, jednoducho stoličku zložíte a schováte napríklad za dvere.

Škandinávska kvalita

Pokiaľ si vedľa funkčnosti potrpíte aj na prvotriedny dizajn, potom je pre vás stolička od škandinávskych výrobcov tá pravá voľba. Sú typické minimalistickým dizajnom, vynikajú nenáročnou údržbou a špičkovou kvalitou. Najčastejšie sú vyrobené z ocele alebo dreva. Majú tiež celý rad polohovacích vychytávok, rôzne možnosti náklonov a vďaka tomu sú bezpečné aj pre tých najmenších stravníkov. Spravidla majú odnímateľný pult, využijete ich tak aj ako samostatnú stoličku pri barovom pulte alebo jedálenskom stole.

Zábavné a interaktívne

Mamičky malých neposedov ocenia vychytávky, ktoré dieťa dokážu zabaviť. Niektorí výrobcovia preto skĺbili jedálenské stoličky s malým hracím pultom. Doma ich tak využijete nielen na kŕmenie. Dieťa v nich môže odpočívať aj hrať sa, zatiaľ čo varíte. Spravidla sú vybavené hrazdičkou s hračkami a veselými motívmi.

Ďalšia výbava stoličiek

U moderných jedálenských stoličiek nechýba šikovné príslušenstvo, ako sú rôzne poťahy a podložky. Praktické sú aj modely so závesným košom, kam môžete schovať podbradníky, obrúsky a iné drobnosti. Zaujímavým doplnkom sú aj najrôznejšie podsedáky a vankúšiky.

