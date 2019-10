Aktéri káuz Gorila a Threema sa boja médií a zmeny vlády po voľbách

Úloha médií v kauzách Gorila či Threema Mariana K. je nezastupiteľná. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy sa na tom zhodli riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV Jozef Vozár s bývalým vyšetrovateľom Júliusom Šárayom a politológom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslavom Řádekom. Podľa Vozára aj z uniknutej údajnej komunikácie Mariana K. vyplýva, že aktéri káuz sa médií boja.

Kontrola politickej moci v štáte

„Boja sa ešte jednej veci, zmeny vlády po voľbách, ale médiá sú to, čo ich brzdí,“ uviedol Vozár v RTVS. „Médiá sú strážne psy demokracie a prostredníctvom médií občania vykonávajú kontrolu politickej moci v štáte. Je jasné, že ak by nedošlo k medializácii obidvoch nahrávok, asi by sme sa nerozprávali o žiadnych zmenách v súdnictve alebo vyvodzovaní politických dôsledkov,“ povedal Řádek. Podľa Šáraya vidieť, že médiá od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka viac spolupracujú.

Na Slovensku v ostatnom čase prepuklo viacero káuz, ktoré sa týkali korupcie, súdnictva, polície či prokuratúry. Ide o zverejnenie údajnej komunikácie z aplikácie Threema medzi bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou a Marianom K. obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, zvukovej nahrávky údajných rozhovorov medzi Marianom K. a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, ako aj zvukovej nahrávky z kauzy Gorila.

Zodpovednosť na základe nahrávky

Informácie z nahrávok sú podľa Vozára také závažné a podrobné, že ich nikto nemohol dodatočne zmanipulovať, ako to niektorí aktéri z nej uvádzajú.

„Myslím si, že treba k nim pristupovať ako k základu pre dokazovanie vo veci samej,“ konštatoval a dodal, že v niektorých prípadoch môže byť vyvodená zodpovednosť na základe nahrávky.

„Nahrávka z Gorily použiteľná v trestnom konaní nie je, ale operatívne sa z toho dá vychádzať a zisťovať súvislosti,“ uviedol Šáray, pričom dodal, že dôkaz musí byť získaný zákonným spôsobom.

Kauzy sú podľa riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV pre povesť justície zničujúce. „Na jednej strane je to veľmi negatívna informácia pre verejnosť, na druhej strane neberme to tak, že celá justícia je skorumpovaná,“ podotkol.

Sudca musí byť veľmi zdržanlivý

Šáray dodal, že jednoznačne vidno zásah organizovaného zločinu do riadenia policajného zboru a prokuratúry, čo má veľmi negatívny vplyv na chod každej inštitúcie.

Na medializované informácie, že sa predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková a členka súdnej rady Marcela Kosová v decembri 2017 zúčastnili na zabíjačke, ktorú zorganizovali advokáti a bol na nej aj Marian K., Vozár konštatoval, že sudca si musí uvedomiť, že podobné stretnutia môžu byť v budúcnosti toxické.

„Sudca musí byť veľmi zdržanlivý aj vo výrokoch, aj s kým a stretáva,“ zdôraznil. Řádek podotkol, že záznamy Gorila či Threema hovoria o procesoch, ktoré sa týkali privatizácie. „Som presvedčený o tom, že vždy, keď prichádza k privatizácii takého obrovského majetku, bude prichádzať ku korupcii,“ povedal.

Signál na pozitívnu zmenu

Spis kauzy Gorila, ako uviedol Šáray, sa používa dlhšie a zodpovední, ktorí mali ťah na bránu, a mohli v tom čase konať, nekonali. „Nikto sa nezaoberal činnosťou konkrétnych ľudí na postoch, ktorí mali spis v rukách a vedeli informácie, ktoré sa my dnes dozvedáme,“ prízvukoval. Podľa Vozára nejde len o zlyhanie jednotlivcov, ale aj systému.

„Berme to ako signál na pozitívnu zmenu, dúfam, že do väčšieho bahna už nemôžeme stúpiť, ako sme sa dozvedeli informácie o ex-generálnom prokurátorovi a niektorých sudcoch,“ vyhlásil.

Pokiaľ ide o spoločenské dôsledky, Řádek uviedol, že stačilo len, aby do médií prišla 39-hodinová nahrávka a ľudia boli v uliciach. „Toto smeruje k jednej zásadnej, ak nie spoločenskej, tak politickej zmene, kde môžu získať buď opozičné alebo nové politické strany, ale v takejto súčasnosti sa môžu priživiť aj extrémistické politické strany,“ poznamenal politológ.