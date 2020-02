Aktivisti na Bratislavskom hrade zapálili maketu planéty, poukazujú na vážnosť situácie (foto)

Aktivisti z organizácie Greenpeace Slovensko dnes pred sochou Svätopluka na Bratislavskom hrade symbolicky zapálili maketu horiacej planéty. Touto aktivitou chcú upozorniť budúcu vládu na dôležitosť prijímania opatrení v boji proti klimatickej kríze.

Ekologickí aktivisti zároveň rozvinuli pri makete Zeme transparenty s heslami „Váš hlas je šanca pre klímu“, „Klimatické voľby 2020“ a „Nespáľme si budúcnosť“.

Klimatická kríza je tu

Podľa programovej riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej by si politické strany mali uvedomovať vážnosť situácie, v akej sa naša planéta nachádza. „Chceme dať najavo, v akom kritickom stave sa nachádza naša planéta. Tá je v plameňoch a klimatická kríza je tu. Ak nezačneme konať, následky budú naozaj katastrofálne. Na Slovensku hovoríme o 50 až 60 percentom úbytku vody, devastujúcich suchách, ktoré môžu trvať aj niekoľko rokov a vážnych následkoch pre zdravie obyvateľov,“ povedala.

Juríková vyzýva k zodpovednosti aj voličov, ktorí sa zúčastnia volieb do Národnej rady SR v sobotu 29. februára. Podľa nej by mali brať pri rozhodovaní, ktorej strane odovzdať svoj hlas, do úvahy aj to, aké programové riešenia v oblasti ochrany životného prostredia daná strana ponúka.

Ľudia sa musia rozhodnúť zodpovedne

„Potrebujeme konať. Kroky, ktoré uskutoční nasledujúca vláda budú rozhodovať nielen o našej budúcnosti, ale aj o budúcnosti budúcich generácií. Potrebujeme, aby ľudia išli voliť, aby sa rozhodli zodpovedne a volili s prihliadnutím na klimatické ambície jednotlivých strán,“ dodala Juríková.

Organizácia Greenpeace Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie Greenpeace. Tá vznikla v roku 1969 v kanadskom Vancouveri, sídli v Amsterdame. Hlavnou náplňou organizácie je snaha o celosvetovú ochranu vody, pôdy, ovzdušia a živočíšnych a rastlinných druhov. Greenpeace často organizuje protestné akcie, ktorými sa snaží poukázať na konkrétne problémy v oblasti ochrany prírody a apelovať na vlády jednotlivých krajín, ako aj medzinárodné či celosvetové spoločenstvá krajín, aby nachádzali konkrétne riešenia.