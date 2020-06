Akú stranu by mal Pellegrini založiť? Len so sociálnou demokraciou neuspeje, tvrdí sociológ

Strana Smer-SD dlhé roky nemala konkurenta v sociálnodemokratickom prostredí. To sa môže zmeniť prípadným založením strany Petra Pellegriniho, ktorý pripustil ako jedno z riešení odchod zo Smeru-SD.

Podľa politológa Juraja Marušiaka sa ukáže, aký silný je sociálnodemokratický priestor na Slovensku a či takú konkurenciu znesie. Naopak, sociológ Pavel Haulík povedal, že nie je isté, či bude Pellegrini zakladať subjekt, ktorý bude čisto sociálnodemokratický. „Myslím si, že to nebude Smer 2.0,“ uviedol Haulík.

Smer sa nedá „ideologicky zaškatuľkovať“

Strana Smer-SD v minulých rokoch pohltila viacero strán, ktoré jej mohli viac či menej konkurovať. Išlo o politický subjekt Stred, Stranu občianskeho porozumenia (SOP), Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), Sociálnodemokratickú stranu Slovenska (SDSS), Sociálnodemokratickú alternatívu (SDA) a Ľavicový blok.

Marušiak povedal, že od sily sociálnej demokracie ako takej sa bude odvíjať aj úspech či neúspech prípadnej Pellegriniho strany. Súčasný Smer-SD je podľa neho ťažké „ideologicky zaškatuľkovať“ a povedať, či oslovuje len sociálnodemokratických voličov.

„Sú to aj voliči, ktorí s nostalgiou pozerajú na bývalý režim, často sú to národno-konzervatívni až populistickí voliči,“ priblížil politológ. Podľa neho Pellegrini bude musieť hľadať nových voličov.

Súperom bude Fico alebo Matovič

Poukázal na nedávny prieskum agentúry Focus pre TV Markíza, podľa ktorého necelá polovica voličov potenciálneho Pellegriniho subjektu pochádza zo Smeru-SD. Druhú polovicu by podľa prieskumu tvorili nerozhodnutí voliči, nevoliči a voliči iných strán.

„Robert Fico sa skôr uzavrel do úzkeho kruhu a orientuje sa skôr na udržanie svojich doterajších voličov ako na voličskú expanziu. Pod jeho vedením bude Smer-SD skôr dožívať,“ uviedol politológ.

Sociológ Haulík predpokladá, že prípadná Pellegriniho strana sa bude skôr podobať na Slovenskú demokratickú koalíciu (SDK). Išlo o zoskupenie, ktoré tvorilo viacero ideových platforiem a v roku 1998 bolo hlavným súperom Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS – HZDS) vo voľbách.

Podľa Haulíka sa zrejme Pellegrini pokúsi pozbierať aj umiernené liberálne sily, ktoré nemusia byť vyložene ľavicové. „Skôr by som povedal, že primárnym súperom Pellegriniho strany nebude Smer-SD ale Igor Matovič. Dnes nikto z voličov, ktorí sa hlásia k Pellegrinimu, nevie, čo to bude za stranu. Možno počítajú, že to bude vylepšený Smer-SD, ale ja tomu veľmi neverím,“ skonštatoval sociológ.

Proeurópsky a protifašistický

Podpredseda Smeru-SD Pellegrini doteraz priamo nepovedal, akú hodnotovú politiku by presadzoval ako šéf prípadnej novej strany. Doteraz sa však hlásil k sociálnej demokracii, k proeurópskej a protifašistickej politike.

Ak by Pellegrini stavil čisto na sociálnodemokratickú politiku, podľa Haulíka by na Slovensku neuspel.

„Robert Fico ťažil z toho, že mal silné národno-konzervatívne krídlo v strane. Skutočných sociálnych demokratov do istého času dokázal udržať v strane s národno-konzervatívnou skupinou, ktorá z pohľadu voličského prínosu bola väčšia ako čistí sociálni demokrati,“ zhodnotil sociológ.

Pellegrini prejavil záujem vymeniť Fica na čele Smeru-SD, vyzval ho aj verejne na odchod z čela strany. Pred pár dňami Pellegrini potvrdil, že najneskôr tento mesiac rozhodne o svojej ďalšej politickej budúcnosti.