Aký veľký bude váš pes? Taký, ako veľmi ho ľúbite!

Krásny príbeh nakrútený v New Yorku poukazuje na to, že je úplne v poriadku byť iný, ako ostatní.

Keď si ho Emily zaobstarala, bol Clifford malé, roztomilé a červené šteniatko, z ktorého cez noc vyrástol obrovský pes. A keď hovoríme obrovský, myslíme tým, že na výšku meria skoro tri metre. V malom mestskom byte je taký pes veľmi nepraktický. Lenže Emily ho zbožňuje a za žiadnu cenu sa ho nevzdá. Komédia Veľký červený pes Clifford je adaptáciou rovnomennej populárnej detskej knižky Normana Birdwella.

Emily (Darby Camp) práve nastúpila do novej školy, kde sa na ňu všetci spolužiaci pozerajú cez prsty, pretože im pripadá divná. Náladu jej nemôže zdvihnúť ani to, že sa o ňu počas maminej služobnej cesty stará veľmi nezodpovedný strýko Casey (Jack Whitehall), ktorý je magnetom na najrôznejšie katastrofy. Možno práve jeho zlá karma spôsobí, že sa Emily cestou do školy ocitne vo zvláštnom stane veľmi podivného chovateľa zvierat, pána Birdwella (John Cleesa), a okamžite sa zamiluje do malého červeného šteniatka. Opýta sa pana Birdwella, ado veľmi psík narastie. On jej odpovie, že tak veľmi, ako ho bude ľúbiť. Odpoveď síce zaujímavá, no Emily vie, by jej mama maznáčika nedovolila. Nevie to však šteniatko, ktoré si spomedzi všetkých návštevníkov stanu vybralo práve Emily a schová sa v školskej taške nič netušiaceho dievčatka.

Emily ho objaví až doma a skôr, ako ho stihne vrátiť, narastie tento maznáčik, ktorému dá meno Clifford, do obrovských rozmerov. A pretože sa pán Birdwell aj so svojím stanom plným zvláštnych tvorov vyparil, nezostane Emily a Caseymu nič iné, ako sa o Clifforda postarať. Každý, kto mal niekedy šteňa vie, že s ním bývajú veľké starosti. A čo potom s obrím šteniatkom! Je jasné, že na Emily čaká najväčšie dobrodružstvo, aké kedy zažila.

Trailer:

„Od prvej stránky scenára som mal pocit, že čítam príbeh podobný príbehu E. T. Mimozemšťana,“ hovorí režisér Walt Becker, „Hlavná hrdinka je dievča, ktoré má pocit, že je na svete úplne sama. Potom však stretne kúzelnú bytosť, ktorá to cíti úplne rovnako, a zrazu majú jeden druhého. Tento jedinečný vzťah chcú chrániť pred celým svetom.”

Veľký červený pes Clifford je práve v kinách. Komédiu, na ktorej sa zabavia všetci členovia rodiny prináša distribučná spoločnosť CinemArt SK.

