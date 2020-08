Alexej Navaľnyj javí známky otravy a jeho stav je vážny, konštatovali berlínski lekári

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj podľa nemeckých lekárov javí známky otravy, no nie je v bezprostrednom ohrození života. Lekári, ktorí sa o pacienta starajú, uviedli, že v jeho tele našli „inhibítory cholínesterázy“. Tie sa nachádzajú v liekoch, ale aj pesticídoch a nervovoparalytických látkach. Odborníci z nemocnice Charité dodali, že zatiaľ nepoznajú konkrétnu látku, akej bol pacient vystavený.

„Pacient sa stále nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti a je v kóme. Jeho zdravotný stav je vážny, no nie je v bezprostrednom ohrození života,“ vyjadrila sa nemocnica.

Navaľnyj, 44-ročný opozičný politik a protikorupčný aktivista, ktorý je jedným z najsilnejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, bol od štvrtka na jednotke intenzívnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v sibírskom Omsku. V sobotu ráno ho lietadlom previezli do Berlína.

Jeho podporovatelia sa domnievajú, že mu niekto dal jed do nápoja a vinia z toho Kremeľ, ktorý podľa nich zdržiaval aj prevoz do Nemecka. Navaľnému prišlo zle počas letu z Tomska do Moskvy. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v Omsku.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poprel špekulácie o tom, že zákaz prevozu bol politicky motivovaný. Podľa neho to bolo lekárske rozhodnutie.