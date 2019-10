Alfa Romeo má finančné problémy, v F1 by sa mohol opäť objaviť tím Sauber

Pre finančné problémy talianskej automobilky by mohol zo seriálu motoristickej formuly 1 odstúpiť rovnomenný tím Alfa Romeo. Nie však úplne, odstúpenie by sa týkalo iba zmeny názvu. Organizácia zo švajčiarskeho Hinwilu by tak v „efjednotke“ mohla opäť vystupovať pod menom Sauber.

Predaj áut Alfa Romeo klesá

Ako uviedol web sport.pl s odvolaním sa na Motorsport Week, známa automobilová spoločnosť z Apeninského polostrova má čoraz väčšie finančné problémy, pre ktoré by mohla prestať sponzorovať tím F1.

Predaj osobných automobilov Alfa Romeo klesá a nič na tom nezmenila ani propagácia prostredníctvom formuly 1. Podľa neoficiálnych informácií platí Alfa Romeo ročné sponzorské vo výške 35 – 40 miliónov eur.

O veľa môže prísť aj Ferrari

Prípadné odstúpenie od sponzoringu v F1 v roku 2021 by mohlo uvoľniť miesto pre tradičnú značku Sauber. Tá mala pred niekoľkými rokmi veľké finančné ťažkosti, pre ktoré takmer zbankrotovala. Vtedy však priniesol do tímu potrebné peniaze švédsky pretekár Marcus Ericsson.

Ak Alfa Romeo odíde z F1, o veľa príde aj Ferrari. Podľa súčasnej sponzorskej zmluvy má taliansky tím z Maranella právo obsadiť jedno miesto v organizácii Alfa Romeo. Z tohto dôvodu za ňu v minulej sezóne, vtedy ešte pod názvom Alfa Romeo Sauber, jazdil Monačan Charles Leclerc a v tej aktuálnej je to Talian Antonio Giovinazzi.

Pre sponzorskú zmluvu tiež Sauber odstúpil od dodávky motorov od spoločnosti Honda, aby mohol používať tie od Ferrari. Meno Sauber od tejto sezóny síce zmizlo zo seriálu F1, naďalej však vystupuje vo formule 2 a formule 3.