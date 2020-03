Alkohol za volant nepatrí. Opitý šofér bral všetko, čo mu prišlo do cesty

Opitý šofér havaroval v obci Makovce v okrese Stropkov. Ako informovala prešovská krajská polícia, vodič Felicie prešiel v zákrute do protismeru a najprv narazil do oplotenia rodinného domu, do zaparkovaného auta, následne do ďalšieho plota, plynovej a elektrickej prípojky a do odpadkového koša.

Vodič dychovú skúšku odmietol, odobrali mu krv. Výsledok toxikologického vyšetrenia bol 1,55 promile alkoholu v krvi. Muža obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

Foto: SITA/KR PZ Prešov