Alvaro Soler presúva turné, v Bratislave vystúpi budúci rok

Hoci sa mal koncert miláčika publika Alvara Solera uskutočniť po už aj tak preloženom dátume o pár dní, ešte jeden rok si musíme počkať. Koncerty v rámci turné European Summer Tour 2020 sa presúvajú na rok 2022. Alvaro so svojou kapelou navštívi bratislavskú NTC arénu v piatok 27. mája 2022. Zakúpené lístky ostávajú automaticky v platnosti na nový termín, vstupenky sa aj naďalej predávajú exkluzívne cez lístocheck: https://listo–check.sk/detail/alvaro-soler

Alvaro Soler. Foto: Christoph Köstlin

Úspechy, ktoré Alvaro Soler zaznamenal so svojou hudbou v rokoch 2015-2019, možno nazvať senzáciou. Za štyri roky sa mu podarilo získať z celého sveta viac ako 80 zlatých a platinových ocenení, dva milióny predaných albumov, cez 2,5 miliardy zvukových streamov a vyše 1,5 miliardy videoprehratí. Bol súčasťou šou s ikonickou J-LO v televíznej šou v Las Vegas a koučom v relácii ,,X-Factor” v Taliansku. Pracovné vyťaženie bolo dôvodom, prečo si Alavro vzal v roku 2020 na nejaký čas voľno. „Aktuálne som bol trochu unavený. Bola to najkrajšia cesta môjho života a som za to veľmi vďačný, ale zároveň to bolo horkosladké, pretože som sotva mal osobný život a chcel som čas aj naň. Zúčastnil som sa rovnako niekoľkých projektov a mali sme, samozrejme, naplánované koncerty, ale potom, ako všetci vieme, sa veci vyvinuli inak. Pandémia sa mimoriadne zintenzívnila a trvalo to len dva mesiace a všetko mi začalo chýbať. Život je krátky – má to byť zábava! Izolácia nás prinútila znovuobjaviť samých seba a sústrediť sa na to, aké kúzelné môžu byť malé veci v živote. Napríklad objať našich rodičov alebo sledovať západ slnka v kaviarni na rohu. Zažil som solidaritu s ľuďmi, ktorých som nikdy predtým nevidel a znovu sa vo mne vzbudila túžba spojiť ľudí s mojou hudbou. Hudba šíri nádej a pomáha nám udržiavať vieru. Dostával som veľa správ minulý rok, prečo niečo nevydám, keď je tento rok taký ťažký pre všetkých. Pripomínali mi dôvod, prečo robím hudbu. Skladal som pieseň, pri ktorej vzniku som mal neustále nutkanie tancovať. Ak to s vami pieseň urobí, viete, že ste na správnej ceste. Pieseň MAGIA je tak po dlhšej dobe prvým singlom a zároveň názvom pripravovaného albumu, ktorý výjde v lete 2021.” Takto opisuje svoje pocity a novinky samotný Alvaro.

Slovenský premiérový plnohodnotný koncert sľubujúci skvelú šou plnú hitov, na ktorý všetci už netrpezlivo čakáme, sa síce opäť presúva, no prinesie aj nové piesne z pripravovaného letného albumu.

