Američania zhabali jachtu oligarchu blízkeho Putinovi, jej cena sa odhaduje na 120 miliónov dolárov (foto)

Americká vláda zhabala na španielskej Malorke masívnu jachtu spájanú s ruským oligarchom Viktorom Vekselbergom, ktorý má úzke väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Informuje o tom agentúra AP, ktorej to potvrdili dva nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Je to po prvý raz, čo americké úrady zhabali jachtu v rámci novej vládnej iniciatívy na presadzovanie sankcií, v rámci ktorej „skonfiškujú a zmrazia“ obrovské lode a iné drahé aktíva ruských elít.

Americkí federálni agenti a španielska Civilná garda v pondelok prehľadali jachtu v prístave mesta Palma de Mallorca. Nemenovaný zdroj z Civilnej gardy pre AP uviedol, že to je 78-metrová jachta Tango, ktorá sa plaví pod vlajkou Cookových ostrovov. Webstránka Superyachtfan.com, ktorá sa špecializuje na sledovanie najväčších a najexkluzívnejších rekreačných plavidiel, odhaduje jej cenu na 120 miliónov dolárov.

Jachta ruského oligarchu Viktora Vekselberga, ktorú zhabali na na španielskej Malorke. Foto: SITA/AP.