Američanka začala strieľať po zamestnancoch v McDonald’s pretože ju nepustili do jedálenskej časti

Zákazníčka reštauračného zariadenia McDonald’s v USA postrelila dvoch miestnych zamestnancov.

Zákazníčka reštauračného zariadenia McDonald’s v Spojených štátoch postrelila dvoch miestnych zamestnancov, pretože ju nahnevalo, že je uzavretá jedálenská časť prevádzky. Informovala o tom polícia. Prípad sa stal v stredu v noci v meste Oklahoma City v americkom štáte Oklahoma. Podozrivá sa momentálne nachádza vo väzbe.

Žena začala páliť do zamestnancov

Žena vošla do lobby prevádzky McDonald’s v Oklahoma City, kde jej povedali, že jedálenská časť je z bezpečnostných dôvodov súvisiacich s pandémiou zatvorená.

Zákazníčku to „rozhnevalo a vystrelila na zamestnancov dve až tri guľky,“ uviedol policajný kapitán Ronnie Beck.

Jednu osobu pritom zasiahla do pleca, druhú do ramena. Obe by sa mali zo zranení zotaviť. Tretí zamestnanec utrpel počas hádky zranenie hlavy.

Bezpečnosť zamestnancov na 1. mieste

Incident sa stal v čase zvýšeného napätia súvisiaceho s reštriktívnymi opatreniami zameranými proti šíreniu koronavírusu.

Sieť McDonald’s v stanovisku uviedla, že bezpečnosť ich zamestnancov je pre nich „najvyššou prioritou“ a plne spolupracujú s políciou na vyšetrovaní prípadu