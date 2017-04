Video: USA začali v Južnej Kórei inštalovať protiraketový systém THAAD, protesty nepomohli

SOUL 26. apríla (WebNoviny.sk) – Spojené štáty začali v noci na stredu inštalovať v Južnej Kórei moderný protiraketový systém THAAD. Stalo sa tak napriek protestom miestnych obyvateľov i námietkam zo strany Číny, informovala juhokórejská agentúra Jonhap. Americký systém THAAD je schopný likvidovať balistické rakety krátkeho a stredného doletu. Jeho úlohou má byť posilnenie obrany pred možnou severokórejskou raketovou hrozbou.

Na inštalácii systému v Južnej Kórei sa Washington a Soul dohodli vlani v júli. Ako vhodná lokalita bola vybraná poľnohospodárska oblasť Songdžu na juhovýchode krajiny. Mnohí tamojší obyvatelia sa však obávajú, že systém pre nich predstavuje potenciálne zdravotné a environmentálne riziko.

Do lokality dnes dorazilo šesť kamiónov vezúcich radar a ďalšie komponenty systému THAAD. Na mieste vypukli fyzické potýčky medzi nespokojnými dedinčanmi a políciou. Prvé súčasti systému boli do Južnej Kórey dovezené začiatkom marca. Plne funkčný by mal byť do konca tohto roku, oznámilo juhokórejské ministerstvo obrany.

Americká armáda ubezpečuje, že THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) má výlučne obranný charakter a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre okolité krajiny.