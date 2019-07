Americká kapela Foo Fighters zverejnila nové EP s tromi živými skladbami

Americká kapela Foo Fighters zverejnila živé EP 00950025. Novinka obsahuje tri skladby.

Dve z nich – For All the Cows a Wattershed – sú nahrávky z vystúpenia na Reading Festivale v roku 1995. Tretia je pieseň Next Year z koncertu v austrálskom Melbourne v roku 2000.

Ako uvádza online magazín Consequence of Sound, EP je zrejme prvou položkou v archívnom programe kapely, ktorý má názov Foo Files.

Foo Fighters*

*založil v roku 1994 Dave Grohl. Urobil tak po tom, ako zomrel Kurt Cobain – frontman legendárnej Nirvany, v ktorej Grohl pôsobil ako bubeník.

Skupina má na konte zatiaľ deväť štúdioviek – Foo Fighters (1995), The Colour And The Shape (1997), There Is Nothing Left To Lose (1999), One By One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Sonic Highways (2014) a Concrete and Gold (2017).

Kapelu doteraz 29-krát nominovali na prestížne ceny Grammy, pričom dvanásť nominácií sa im podarilo premeniť na sošky.