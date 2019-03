Americká spoločnosť SpaceX vyslala k Medzinárodnej vesmírnej stanici testovací modul Dragon

MYS CANAVERAL 2. marca (WebNoviny.sk) – Súkromná spoločnosť SpaceX vyslala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride vesmírnu loď navrhnutú na prepravu ľudí do vesmíru.

Ak bude test úspešný, spoločnosť plánuje neskôr počas roka odobriť využitie systému na prepravu astronautov. Po uplynulé roky používali USA na prepravu ruské rakety Sojuz.

Modul Dragon by mal doraziť k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) v nedeľu. Na jeho palube sa nachádza Ripley – „testovací panák“ v skafandri.

V oblastiach hlavy, krku a chrbtice má pripevnené senzory, ktoré zbierajú potrebné informácie o tom, čomu budú čeliť ľudia na ceste do vesmíru. Dragon by mal zostať na ISS do piatku. Po odpojení by mal spadnúť do Atlantického oceána. Pôvodný článok pochádza z webu www.bbc.com.