Americké jednotky zo Sýrie opustia aj Irak, nedostali povolenie na zotrvanie v krajine

Americké jednotky, ktoré sa sťahujú zo Sýrie do Iraku, krajinu do štyroch týždňov opustia. V stredu to uviedol iracký minister obrany Nadžáh al-Šammari po stretnutí so svojím americkým rezortným kolegom Markom Esperom. Americké jednotky zo Sýrie podľa neho cez Irak iba prejdú a následne budú pokračovať buď do Kuvajtu, Kataru alebo Spojených štátov.

Iracká armáda vo svojom utorkovom vyhlásení uviedla, že americké jednotky opúšťajúce Sýriu nemajú povolenie na zotrvanie v Iraku, čo bolo v protiklade s Esperovým tvrdením, že tieto jednotky budú z Iraku pokračovať v operáciách proti teroristickej organizácii Islamský štát, aby tak zabránili jej oživeniu v regióne.