Americké veľvyslanectvo otvoria v Jeruzaleme už v máji, Palestínčania reagujú negatívne

WASHINGTON 23. februára (WebNoviny.sk) – Spojené štáty otvoria svoje nové veľvyslanectvo v Jeruzaleme už v máji. S odvolaním sa na predstaviteľov americkej administratívy, ktorí si priali zostať v anonymite, o tom v piatok informovala agentúra AP.

Nariadenie o májovom otvorení veľvyslanectva podľa týchto zdrojov už vo štvrtok podpísal americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson a v piatok o ňom bude americká administratíva oficiálne informovať aj kongresmanov.

Presný termín otvorenia veľvyslanectva v Jeruzaleme zatiaľ známy nie je, podľa AP by to však malo byť v polovici mája, tak, aby tento krok časovo korešpondoval so 70. výročím založenia izraelského štátu. Izrael vyhlásil nezávislosť 14. mája 1948.

Májový termín otvorenia amerického veľvyslanectva v Jeruzaleme je podľa amerických médií prekvapivý. Doteraz sa totiž predpokladal neskorší termín tohto kontroverzného kroku. Americký viceprezident Mike Pence napríklad nedávno hovoril o tom, že veľvyslanectvo bude otvorené do konca roka 2019. Tillerson dokonca nedávno vyhlásil, že to „môže trvať roky“.

Americké rozhodnutie premiestniť svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu, kde ho má väčšina krajín medzinárodného spoločenstva, do Jeruzalemu, vzbudilo veľmi negatívne reakcie na strane Palestínčanov. Tí totiž chcú mať z časti Jeruzalemu hlavné mesto svojho budúceho štátu, čo po tomto americkom rozhodnutí bude ešte menej pravdepodobné ako doteraz.