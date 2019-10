Americkí diplomati sa vraj pokúšali dostať do oblasti v Rusku, kde po výbuchu stúpla radiácia

Ruská polícia zastavila troch amerických diplomatov, ktorí sa pokúšali vojsť do oblasti na severe krajiny, kde v auguste na námornej strelnici došlo k explózii, po ktorej tam nakrátko stúpla úroveň rádioaktivity.

Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničia. Američanov, ktorí sú vojenskí diplomati, policajti zastavili v stredu, ale nevzali ich do väzby, uviedla hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová.

Podľa nej mali Američania povolenie na cestu do mesta Archangeľsk, namiesto toho však išli do Severodvinsku, ktorý sa nachádza 30 kilometrov na západ. Tam nastúpili na vlak do dediny blízko strelnice. Polícia uviedla, že trojica bola „v zóne obmedzeného pohybu„.

Výbuch nastal 8. augusta na strelnici ruského námorníctva pri pobreží Bieleho mora. Vyžiadal si životy dvoch vojakov a piatich jadrových inžinierov.