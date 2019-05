Americký konvoj upchal českú diaľnicu D1, mieri aj na Slovensko

PRAHA 30. mája (WebNoviny.sk) – Prejazd amerického armádneho konvoja, ktorý sa v týchto dňoch presúva cez Českú republiku na cvičenie do Maďarska a Rumunska, spôsobil podľa premiéra Andreja Babiša krízu na diaľnici D1. Časť konvoja preto dokončí presun po rekonštruovanej D1 až v priebehu večera a v noci na piatok.

Narazil do nich aj poľský kamión

Babiš o problémoch na diaľnici hovoril vo štvrtok v rozhovore pre server Blesk s tým, že o situácii rokoval s náčelníkom generálneho štábu i ministrami dopravy a obrany.

„Je to krízová situácia, ktorú riešime. Musia opustiť diaľnicu a počkajú si do noci,“ povedal Babiš. „Oni majú stále poruchy, defekty a navyše do nich narazil poľský kamión,“ poznamenal premiér.

Upchali diaľnicu

Americkí vojaci mali podľa plánu vyrážať od stredy večera v 14 prúdoch v hodinových rozostupoch. Vo štvrtok dopoludnia ale upchali D1, pretože konvoj ide po diaľnici pomaly, čo spôsobuje problémy najmä na opravovaných úsekoch.

Pre komplikácie v doprave muselo niekoľko posledných prúdov zmeniť plány. Šesť častí skupiny stále ide po českých diaľniciach a päť už je na Slovensku, informuje portál Novinky.cz.