Americký najvyšší súd sa postavil za práva LGBT ľudí a proti ich diskriminácii v zamestnaní

Americký najvyšší súd v pondelok rozhodol, že zákon o občianskych právach chráni LGBT ľudí pred diskrimináciou v zamestnaní.

Súd v pomere hlasov 6 ku 3 rozhodol, že kľúčová siedma hlava Zákona o občianskych právach z roku 1964 zakazuje diskrimináciu, okrem iného, aj z dôvodu pohlavia a tiež zaujatosť voči LGBT pracovníkom.

„Zamestnávateľ, ktorý dal výpoveď osobe pre to, že je homosexuál alebo transsexuál, vyhodil túto osobu pre rysy alebo činy, ktoré by nespochybnil u ľudí iného pohlavia. Pohlavie zohráva pri rozhodovaní nespornú a neodvratnú úlohu a presne to zakazuje siedma hlava,“ napísal sudca Neil Gorsuch.

Očakáva sa, že rozsudok bude mať veľký dopad na odhadovaných 8,1 milióna LGBT zamestnancov po celej krajine, pretože väčšina štátov ich nechráni pred diskrimináciou na pracovisku.

V Spojených štátoch pritom podľa odhadov žije 11,3 milióna LGBT ľudí.