Americký prezident Donald Trump chce zrazu prisťahovalcov odvšadiaľ

WASHINGTON 16. januára (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump, ktorý minulý týždeň vyvolal medzinárodné pohoršenie svojím údajným výrokom, že nechce, aby USA prijímali prisťahovalcov z Haiti a iných „špinavých dier“ v Afrike, v utorok vyhlásil, že chce prijímať prisťahovalcov bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.

„Chceme, aby prichádzali odvšadiaľ. Odvšadiaľ,“ reagoval na novinársku otázku po rokovaní s kazašským prezidentom Nursultanom Nazarbajevom v Bielom dome.

Výrok, že Spojené štáty by nemali prijímať imigrantov zo „špinavých dier“ v Afrike, ale radšej napríklad z Nórska, mal zaznieť minulý štvrtok na rokovaní s dôležitými kongresmanmi v Oválnej pracovni Bieleho domu. Samotný Trump v piatok vyhlásil, že „takáto formulácia použitá nebola“ a to isté neskôr vyhlásili aj dvaja republikánski kongresmani. Naopak, demokratický senátor Dick Durbin trvá na to, že Trump použil presne tie slová, ktoré sa dostali do médií.

Agentúra AP v utorok napísala, že medzi pracovníkmi Trumpovej administratívy prebieha živý spor o to, či Trump na stretnutí použil slovíčko „shithole“ alebo „shithouse“.