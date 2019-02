Amon Amarth, Behemoth, Trivium a Power Trip spolu v Bratislave

BRATISLAVA 27. februára 2019 (WBN/PR) – Parádny metalový štvorlístok sa predstaví začiatkom leta na jednom pódiu v Bratislave. Amon Amarth, Behemoth, Trivium a Power Trip odohrajú mimoriadne koncerty na podujatí Octopus Live už 11. júna 2019 v Incheba Expo Aréne. Vstupenky budú v predaji exkluzívne v sieti Lístocheck. Organizátori upozorňujú návštevníkov, že len lístky zakúpené cez listocheck.sk a s uvedeným skutočným menom držiteľa sú platné.

Usilovnej chobotničke z Octopus promotion sa podarilo spojiť 4 rôzne metalové kapely v jednom čase a na jednom mieste. Amon Amarth sú legendou severského melodické death metalu a ich popularitu v našich končinách dokazujú pravidelne vypredané koncerty. Poľskí Behemoth s lídrom Nergalom zasa platia za jednu z najvýraznejších metalových skupín v našom regióne. Trivium je zásadným predstaviteľom novej vlny amerického thrash metalu s výrazným vplyvom legendárnej Metallici. No a štvoricu uzatvára Power Trip, predstaviteľ mladej thrash metalovej krvi. V štyroch rôznych kapelách sa tak symbolicky spája žánrová aj regionálna pestrosť. Od škandinávskeho death metalu, cez stredoeurópsky black až po americký thrash-crossover. Podujatie pod názvom Octopus LIVE má za ambíciu prinášať jedinečné koncertné podujatia, vystúpenia skupín aké fanúšikovia tvrdej muziky inde nenájdu.

Amon Amarth – The Way of Vikings

Behemoth – Bartzabel

Vstupenky od 50,50 EUR budú v predaji exkluzívne iba cez Lístocheck.sk od stredy 27. februára od 10:00

