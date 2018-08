Analytici odhadujú rast slovenskej ekonomiky, zamestnanosť by v budúcom roku mala stúpnuť

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská ekonomika by v tomto a budúcom roku mala rásť minimálne štvorpercentným tempom.

Vyplýva to z júlového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk, ktorí mierne navýšili odhad hospodárskeho rastu Slovenska.

Podľa analytikov dôjde k rastu cien

Prognózu tohtoročného rastu hrubého domáceho produktu oproti júnu navýšili o 0,1 percentuálneho bodu na 4 % a pre budúci rok odhad rovnako zvýšili o 0,1 percentuálneho bodu na 4,2 %.

Tohtoročnú koncoročnú harmonizovanú infláciu odhadujú bankoví analytici aktuálne rovnako ako v júni na úrovni 2,6 %. Predikciu rastu cien na koniec budúceho roka mierne navýšili o 0,1 percentuálneho bodu na 2,3 %.

Odhadujú aj rast nominálnej mzdy

Naďalej sa však zlepšujú vyhliadky bankových analytikov na vývoj na trhu práce. Hoci výhľad rastu zamestnanosti ponechali pre tento rok na úrovni 1,8 %, odhad koncoročnej miery nezamestnanosti zlepšili o 0,2 percentuálneho bodu na 6,7 % a prognózu rastu nominálnych miezd zvýšili o 0,1 percentuálneho bodu na 6,1 %.

V budúcom roku by zamestnanosť mala podľa odhadov analytikov komerčných bánk stúpnuť o 1,3 %, nezamestnanosť by mala klesnúť na 6,3 % a nominálne mzdy by mali rásť o 5,8 %.