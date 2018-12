„Andeli“ chcú z duelu proti Fenerbahce vydolovať maximum, Látal očakáva rozlúčku s dobrým výsledkom

TRNAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Spartaka Trnava absolvujú vo štvrtok záverečné vystúpenie v aktuálnej sezóne Európskej ligy. Slovenský majster privíta v poslednom šiestom zápase D-skupiny turecký klub Fenerbahce Istanbul, ktorý má istotu postupu do vyraďovacej fázy tejto súťaže.

Naopak, „andeli“ už nemôžu preniknúť do jarnej časti a budú bojovať akurát o udržanie si tretieho miesta v skupine. Úvodný výkop na Štadióne Antona Malatinského sa uskutoční o 21.00 h.

„Pocity pred zápasom sú pekné, pretože sme vďaka úspešnej polročnej práci súčasťou Európskej ligy. Dali sme tomu prednosť pred domácou ligou, ale vyplatilo sa nám to a takéto spomienky nám už nikto nezoberie. Bol by som rád, ak by sa vytvorila atmosféra ako v predchádzajúcich zápasoch, keď sme tu privítali mužstvá zo zahraničia,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii tréner Trnavčanov Radoslav Látal.

Nebudú sa vrhať do bezhlavého útočenia

Český lodivod vie, že jeho mužstvo stratilo nádej na účasť vo „vyraďovačke“, ale napriek tomu chce zostať verný taktike z ostatných duelov v európskych súťažiach.

„Chceme hrať futbal a nechceme vsádzať iba na defenzívu. Príde však veľmi kvalitné mužstvo. Chceme uhrať body, ale určite sa nebudeme vrhať do bezhlavého útočenia. Budeme hrať trpezlivo a čakať na protiútoky. Chceme zo zápasu vydolovať maximum a uvidíme, čo sa nám podarí,“ pokračoval.

Trnavskí futbalisti sa v minulom domácom zápase Európskej ligy nemohli spoľahnúť na podporu zaplneného hľadiska, pretože Európska futbalová únia (UEFA) nariadila, aby sa hral súboj medzi Spartakom a Dinamom Záhreb odohral bez divákov. Teraz je situácia priaznivejšia a v „malom Ríme“ je o vstupenky zvýšený záujem.

„Vypredaný štadión nebude, ale očakávame, že príde približne 15-tisíc fanúšikov. Momentálne máme predaných 12-tisíc lístkov,“ prezradil PR manažér slovenského klubu Peter Žember.

V takomto zápase netreba hľadať motiváciu

Kouč Látal vyzýval fanúšikov, aby prišli do hľadiska v čo najväčšom počte, pretože pre Spartak to bude rozlúčka s účinkovaním v tejto edícii európskych pohárových súťaží.

„V takomto zápase ani netreba hľadať motiváciu. Na takýto duel sa každý teší. Je to Európska liga a príde kvalitné mužstvo. Je to síce rozlúčka, ale chceme v nej podať dobrý výkon a dosiahnuť kvalitný výsledok,“ dodal 48-ročný Látal.

Rodák z Olomouca na predzápasovej tlačovej konferencii zároveň priznal, že miesto v základnej zostave dopraje Kubilayovi Yilmazovi.

Pre tureckého rodáka s rakúskym pasom bude súboj proti Fenerbahce premiérou v Európskej lige. „Pre mňa je to veľmi dôležitý a emotívny zápas. Pochádzam z Turecka a príde sa na mňa pozrieť približne 50 ľudí. Podstatné bude pre nás získať body, takže moje prípadné góly nie sú dôležité. Podstatný bude výsledok. Narodil som sa v Turecku, ale od mojich dvoch rokov sme s rodinou žili vo Viedni. Chcem, aby diváci videli dobrý futbal a snívam o tom, že sa raz dostanem do tureckej reprezentácie,“ vyjadril sa 22-ročný Yilmaz, ktorý dosiahol v ostatných troch fortunaligových zápasoch až štyri presné zásahy.