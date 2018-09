Anderlecht si asi myslel, že strelí rýchly gól a ustráži to. Prehru však podľa Grendela nečakal

TRNAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalista FC Spartak Trnava Erik Grendel mal veľký podiel na triumfe „andelov“ nad favorizovaným belgickým RSC Anderelcht Brusel vo štvrtkovom stretnutí 1 kola D-skupiny Európskej ligy 2018/2019.

Práve z jeho kopačky v 79. min letela z rohového kopu centrovaná lopta na hlavu Mateja Oravca, ktorý zblízka poľahky prekonal brankára Thomasa Didillona a strelil jediný gól súboja.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar na predzápasovej tlačovej konferencii tvrdil, že bude spokojný, keď hráčom aktuálneho slovenského šampióna priaznivci na Štadióne Antona Malatinského po zápase s Anderlechtom zatlieskajú. Tak sa aj stalo, okrem toho vybojoval Spartak premiérové tri body do tabuľky D-skupiny.

Súper svoje príležitosti nepremenil

„Čím dlhšie bolo 0:0, tým viac sa duel otáčal v náš prospech, pretože to Anderlecht nečakal. Mysleli si, že nám strelia rýchly gól a ustrážia si to. Už pri šanci Marka Bakoša sme zistili, že sa vieme dostať do šance. Potom prišla ‚štandardka‘, na ktorú sme čakali a gól. Treba povedať objektívne, že aj súper mal príležitosti, ale nepremenil ich. My sme svoju šancu využili a preto sme zaslúžene zvíťazili,“ povedal Grendel pre agentúru SITA.

Anderlecht je známy najmä svojou ofenzívnou silou. Pred kvalitou súpera v útočnej činnosti varoval aj tréner Spartaka Radoslav Látal, jeho zverenci napokon hráčov belgického tímu eliminovali a neinkasovali ani jeden gól.

„Čo na to povedať. Musíme dať klobúk dole pred celým mužstvom. V zápase sme veľa behali, hrali sme osobnú obranu po celom ihrisku. Dosť to bolelo, cítime to v nohách, ale stálo to za to. Fantastickí boli aj diváci, ktorí nám stále dodávali energiu,“ zhodnotil rodák z Handlovej.

Stav ihriska nebol najlepší

Futbalisti tretieho tímu vlaňajšieho ročníka belgickej Jupiler League si utvorili počas súboja viacero šancí, ale nepremenili ani jednu. „Mohli otvoriť skóre, no nevyužili svoje možnosti. Futbal je v tomto krutý – zaváhate a okamžite za to pykáte,“ zamyslel sa Grendel.

Priznal, že v zápasoch s technicky zdatnými súpermi môže byť výhodou Trnavy aj nie najlepší stav ihriska na Štadióne Antona Malatinského:

„Samozrejme, môže to zohrať svoju rolu. Anderlecht zdobí rýchla kombinačná hra na jeden dotyk a u nás ju nemohli forsírovať tak často, keďže im lopta veľmi skákala. Rovnaké problémy sme však mali aj my, veľakrát sme stratili loptu po jej zlom odskoku. Nebol to možno na oko pekný futbal, keďže ihrisko to nedovolilo ani jednému z tímov, ale my sme hrali účelne, pragmaticky a získali sme tri body.“

Hráči Spartaka pôsobili v druhom polčase lepším dojmom ako v prvej polovici zápasu. „V prvom polčase sme bránili azda siedmi. Získali sme loptu a išli sme do podčíslenia traja proti šiestim, nebol tam čas ani priestor hľadať spoluhráča. Súper sa okrem toho prezentoval veľmi dobrým pressingom a z toho plynuli naše chyby. Preto sa mohlo zdať, že sme na lopte neistí. Tréner nás v kabíne upozornil, aby sme sa vyhýbali stratám lopty v strede poľa, pretože to súper vie využiť. V druhom dejstve sme hru zjednodušili, nehrali sme cez stred po zemi, ale kopli sme to hore a bojovali o dlhú loptu. Z toho vyplynulo, že sme už toľko nestrácali loptu,“ ozrejmil Grendel.

V skupinovej fáze EL hrá už tretíkrát

Hlavný rozhodca Kevin Clancy zo Škótska udelil domácim futbalistom až päť žltých kariet, hráčov Anderlechtu nepotrestal ani raz. „Čakal som, že škótsky rozhodca nebude taký úzkostlivý. Ja som dostal kartu hneď za prvý faul, aj ďalší chlapci. Boli sme prekvapení, koľko rozdal žltých kariet. Výborné je, že sme nedostali červenú kartu, potom by to bolo veľmi náročné,“ podotkol Grendel.

Niekdajší hráč Dubnice nad Váhom či poľského Górnika Zabrze hrá v skupinovej fáze Európskej ligy už tretíkrát, dva razy sa v nej predstavil v drese konkurenčného Slovana Bratislava.

„Je náročné to porovnať. V Slovane som bol ešte mladý chlapec a učil som sa od skúsených hráčov ako bol napríklad Igor Žofčák. Vtedy som nebol líder, teraz v Trnave je na mne väčšia ťarcha zodpovednosti, ale verím, že to zatiaľ zvládam dobre,“ uzavrel Grendel pre agentúru SITA.