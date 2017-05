Andrej Kiska otvoril GLOBSEC, podľa prezidenta stojí naše prežitie na EÚ a NATO

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Demokracia v našich západných inštitúciách ako Európska únia a Severoatlantická aliancia, nepriatelia, ktorí sa miešajú do našich záležitostí a voľby, ktoré sa stali hrou o prežitie demokracie sú veci, ktoré znepokojujú prezidenta Andreja Kisku.

Vyplýva to z jeho prejavu, ktorým otvoril bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC, ktorá sa koná v Bratislave a potrvá do nedele.

„Západ nie je iba geografický koncept. Moderný západ už prežil desaťročia a má partnerstvá založené na hodnotách. EÚ a NATO sú inštitúcie, na ktorých stojí naše prežitie. Európska únia nie je iba obchodná sféra, ale najdôležitejší projekt mieru a prosperity v histórii nášho kontinentu,“ povedal Kiska v príhovore s tým, že naše hodnoty tvoria základ toho, čím sme. „Naše hodnoty sú naša najlepšia zbraň voči akémukoľvek nepriateľovi. Naše hodnoty sú jedinečným dôvodom, prečo my sme tí dobrí – či už je to sloboda prejavu, sloboda médií, rešpekt pre mimovládne organizácie alebo boj za dobrú vládu,“ vyhlásila slovenská hlava štátu.

Potrebujeme triezvu politiku

Kiska priznal, že Únia má mnoho problémov, ktorým musí čeliť a ktoré musí vyriešiť. Je si vedomý aj toho, že existuje riziko, že niečo urobíme zle. „Ale prestaňme hrať hru nepriateľov. Prestaňme sa tváriť, že sme kúsok od apokalypsy. Prestaňme sa tváriť, že potrebujeme revolúcie a radikálne riešenia. V skutočnosti potrebujeme staromódnu, triezvu politiku. To, čo vidím v našich krajinách, je stále najlepšia, najprospejúcejšia, najbezpečnejšia časť sveta – zatiaľ,“ povedal Kiska vyše tisícke hostí zo 70 krajín sveta.

Posledné voľby nám podľa prezidenta pripomenuli, aká krehká naša demokratická spoločnosť môže byť, ak je pod tlakom nespokojných voličov, protizápadnej propagandy a slabej odpovede politických lídrov. „Myslím, že poviem za všetkých, že už sme sa poučili z našich chýb. Boli sme svedkami mnohých pokusov napadnúť naše demokratické spoločnosti. Nie je žiaden dôvod hrať ruskú ruletu o konci NATO, EÚ, Západu zakaždým, čo naši voliči hlasujú. Je našou úlohou postarať sa o to, aby voľby už boli opäť nudné, aby sa upokojili boje na politickom poli,“ myslí si prezident a pripomenul, že voľby v Rakúsku, Holandsku či naposledy vo Francúzsku ukázali, že sa môžeme spoľahnúť na našu verejnosť, ak je snaha nájsť demokratické riešenia a guráž chrániť naše hodnoty.

NATO ostáva základom bezpečnosti

„Potrebujeme silné a odolné spoločnosti v našich krajinách, ak chceme byť viac sebavedomí, keď riešime medzinárodné krízy,“ skonštatoval prezident. „Naši občania chcú prirodzene žiť bez strachu, bez ohľadu na to, či sú Slováci, Estónci alebo Francúzi,“ dodal ďalej Kiska s tým, že aj bez ohľadu na to, koľko investujeme do obrany, nikdy to nemusí byť dosť. Strach je totiž aj o pocite a dôvere. Nesmieme podľa neho nechať priestor pochybnostiam, že niekto bude rozmýšľať nad tým, či príde druhému pomôcť. „To by mal byť jasný odkaz od nás v Aliancii hocikomu, kto by to chcel otestovať,“ povedal Kiska na margo NATO. Zároveň pripomenul, že sa len pred pár hodinami vrátil do summitu Aliancie.

„Bol to prvý summit NATO za účasti amerického prezidenta a úprimne, viacerí z nás sa obávali o to, čo čakať. Našťastie, náš transatlantický vzťah je taký silný ako vždy. Aliancia ostáva základom našej bezpečnosti. Všetkých 28 štátov potvrdilo záväzok zdieľanej zodpovednosti, čo je pre mňa osobne ako prezidenta SR dôležité,“ uviedol Kiska, pričom zopakoval ponuku Slovenska ísť do Pobaltia ako súčasť posilnenej predsunutej prítomnosti a poslať vojakov do Iraku na výcvik irackých bezpečnostných zložiek. Takisto platí náš záväzok vynakladať 1,6 percenta HDP na obranu do roku 2020. Kiska takisto spomenul aj parlamentnú deklaráciu o bezpečnosti a označil ju za dôkaz, že bezpečnosť nie je predmetom straníckeho boja, ale záležitosť spoločnej zodpovednosti k občanom.