Andrej Martin prišiel o turnaj v Lime, s problémami nenašiel pochopenie u nikoho

Slovenský tenista Andrej Martin mal po finálovej účasti na challengerovom turnaji v ekvádorskom Guayaquile v úmysle štartovať aj na antuke v peruánskej Lime. Plány mu však skrížila nečakaná situácia a do miesta konania nasledujúceho turnaja nestihol doraziť včas.

Spolu s Patrikom Fabianom, ktorý mu v posledných týždňoch pomáha pri príprave, uviazli nedobrovoľne v Paname.

Zmeškané lietadlo pre problémy s internetom

„Finále na turnaji je vytúžený cieľ každého hráča. Častokrát prináša so sebou komplikácie v súvislosti s nasledujúcim turnajom – presun z miesta na miesto, adaptácia na nové podmienky a podobne. Letenky sa vybavujú až na poslednú chvíľu, a tak sa mi neraz stalo, že iba pár hodín po poslednej loptičke som už sedel v lietadle a presúval sa na nové miesto. V Južnej Amerike je situácia o to komplikovanejšia, že vzdialenosti medzi turnajmi sú oveľa väčšie ako v Európe a leteckých spoločností je menej – takže ani letov nie je toľko,“ uviedol Andrej Martin pre oficiálny portál Slovenského tenisového zväzu.

Účasťou vo finále v Ekvádore si vybojoval účasť v hlavnej súťaži na Australian Open 2021. Zároveň ho to však stálo účasť v hlavnej súťaži v Lime. „Prvé komplikácie nastali už v nedeľu. Náhodne sme sa dozvedeli, že podmienky na vstup do Peru sú iné ako v Ekvádore. Vyžadovali negatívny test na koronavírus nie starší ako 72 hodín (v Ekvádore to bolo 10 dní). Takže tesne pred finále sme za pomoci ochotného riaditeľa turnaja Andresa Gomeza absolvovali ešte aj povinné testovanie. S negatívnym výsledkom sme sa potom vydali na cestu. Z Ekvádora sme leteli do Panamy, kde sme mali naplánovaný prestup. Pri boardingu do lietadla smer Lima od nás žiadali vyplnený formulár o zdravotnom stave, o ktorom nás ale nikto dopredu neinformoval. Tvrdili nám, že to trvá chvíľku a musíme si to spraviť online. Pre problémy s pripojením na internet a nefunkčnej stránke, na ktorej sa formulár nachádzal, sa čas vypĺňania nepodstatného tlačiva poriadne natiahol. V istom momente nám potom bolo sucho oznámené, že lietadlo už odišlo,“ smutne skonštatoval 31-ročný Bratislavčan.

Zápas nechceli posunúť

Ďalší let bol naplánovaný až na ďalší deň okolo obeda, čo šance na turnajovú účasť slovenskému tenistovi poriadne nabúralo. „Okamžite som volal hlavnému rozhodcovi, aby som ho oboznámil so vzniknutou situáciou. Povedal mi, že môj zápas už je naplánovaný a nemôže s tým nič urobiť. Darmo som mu vysvetľoval, že môj nový čas príletu do Limy je hodinku po začiatku zápasu. Nepohli s tým ani o minútu,“ pokračoval momentálne stý hráč rebríčka ATP.

Martin mal byť nasadená trojka na podujatí Lima Challenger s dotáciou 52 080 USD. Pri jeho mene sa na stránke ATP objavila informácia, že chýba z osobných dôvodov. Slovenský tenista sa snažil aj prostredníctvom ATP zistiť, aké má v takej ošemetnej situácii práva a možnosti. Nedozvedel sa nič pozitívne. „Všetci sa odvolávali na rôzne pravidlá a smernice, ktoré neumožňujú posun môjho zápasu, lebo môj súper by bol údajne ovplyvnený a bolo by to voči nemu nefér. Skúšal som písať aj môjmu súperovi, či by sa z ľudského a športového hľadiska nemohol prihovoriť rozhodcovi, no ani ten nebol ústretový. Rovnako sa odvolal na pravidlá,“ referoval aktuálne druhý najlepší Slovák na okruhu ATP.

Čas na spoznávanie krajiny

Podľa webu STZ Martina mrzí najmä strata vzájomnej ľudskosti a pochopenia. „Je smutné, ako ľudia prestávajú byť ľuďmi, keď im práve vyhovuje sa ‚čestne‘ odvolať na nejakú smernicu či pravidlo. Pritom pri iných okolnostiach ich bežne porušujú. Dúfam, že mi nebude uložená ešte aj pokuta vo výške 2000 USD za neskorý príchod na zápas. V tomto prípade vraj môžem požiadať o výnimku… Je to ale slabá náplasť na sklamanie z ľudskej neochoty. Treba však povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. Zase sme bohatší o ďalšie neštandardné skúsenosti zo života. Zdá sa, že konečne budeme mať čas pár dní spoznávať krajinu vďaka tomu, že sme precestovali polovicu sveta pre tenis,“ uzavrel Martin.