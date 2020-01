Andrej Vasilevskij, Tony DeAngelo a Cam Talbot sú hviezdami uplynulého týždňa NHL

Brankár tímu Tampa Bay Lightning Andrej Vasilevskij, obranca mužstva New York Rangers Tony DeAngelo a gólman Cam Talbot z Calgary Flames tvoria menoslov troch hviezd uplynulého týždňa zámorskej hokejovej NHL.

Rus Vasilevskij pri troch štartoch dosiahol tri víťazstvá s priemerom 0,67 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou 97,2 percenta. Dosiahol aj dva shutouty – proti Arizone (4:0) i Philadelphii (1:0).

Dvadsaťštyriročný Američan DeAngelo bol v uplynulom týždni lídrom kanadského bodovania so ziskom 7 bodov za tri góly a 4 asistencie. V dueli proti New Jersey Devils (6:3) zaznamenal svoj prvý hetrik, ktorým prispel k utvoreniu si doterajšieho kariérneho maxima so ziskom 5 bodov. V sezóne 2019/2020 sa to v aktuálnej sezóne ešte nepodarilo nikomu z obrancov.

Tri víťazné zápasy odchytal aj Talbot. Tridsaťdvaročný Kanaďan v nich v priemere inkasoval len 1,67 gólu a mal 95,3-percentnú úspešnosť, čím pomohol Calgary udržať si v roku 2020 nezdolanosť (5-0-0) a prvej priečke v Pacifickej divízii.

Proti Chicagu (2:1) predviedol 31 úspešných zákrokov, potom sa druhýkrát v sezóne dostal cez hranicu 40 zásahov, keď zastavil 42 striel hráčov Minnesoty (2:1) a uplynulý týždeň zakončil 29 zákrokmi v súboji s Edmontonom (4:3).