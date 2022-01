Andy Murray ešte nepatrí do starého železa, po takmer štvorhodinovom prvom kole môže ísť aj ďalej

V ostatných rokoch zdravotnými problémami sužovaný britský tenista Andy Murray na úvodnom grandslamovom turnaji aktuálnej sezóny Australian Open v Melbourne v utorok ukázal, že ešte nepatrí do „starého železa“.

V súboji 1. kola dvojhry mužov po tuhom boji zdolal 21. nasadeného Gruzínca Nikoloza Basilašviliho 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5), 6:4, pričom v Melbourne Parku to bol jeho premiérový zápasový triumf od roku 2017.

Ďalšou prekážkou je kvalifikant

Niekdajšia svetová jednotka Murray má šancu aj na ďalšie víťazstvo, keďže v druhom kole na neho čaká japonský kvalifikant Taro Daniel.

Brit pritom v Austrálii štartuje len na základe voľnej karty od organizátorov, v rebríčku ATP mu totiž patrí aktuálne až 113. priečka.

„Ostatné tri či štyri roky boli veľmi ťažké. Stálo ma to veľa tvrdej práce, aby som sa sem mohol vrátiť,“ povedal Murray v pozápasovom rozhovore na ploche Arény Johna Caina a doplnil: „Na tomto kurte som odohral veľa zápasov, atmosféra je tu úžasná. Je to jeden z kurtov, na ktorom by som mohol absolvovať svoj posledný duel kariéry. Je skvelé byť späť a zvíťaziť v päťsetovej bitke. Nič viac som si nemohol priať.“

Duel medzi Murraym a Basilašvilim trval v Melbourne takmer štyri hodiny. Zaujímavosťou je, že obaja súperi hrali proti sebe aj na minulotýždňovom turnaji ATP v Sydney a po trojhodinovej trojsetovej dráme postúpil tiež Murray, vtedy sa prebojoval až do finále.

Vo finále hral päťkrát

Keď 34-ročný Brit v utorok premenil mečbal, otočil sa k zadnej časti kurtu, zavrel oči a so zovretými päsťami oslavoval.

Andy Murray si v utorok pripísal 49. singlový triumf na Australian Open a v historickom rebríčku na tomto turnaji sa dostal na 5. priečku pred Andreho Agassiho či Ivana Lendla. Ide pritom o najvyšší počet víťazstiev vo dvojhre bez zisku titulu na tomto podujatí.

Pred duelom 2. kola Brit poznamenal: „Myslím si, že v mojej hre je stále čo zlepšovať. Veľmi rád by som to to ešte pár zápasov potiahol.“

Murray sa na AO až päťkrát prebojoval do finále dvojhry mužov, raz v ňom podľahol Švajčiarovi Rogerovi Federerovi (2010) a štyrikrát Srbovi Novakovi Djokovičovi (2011, 2013, 2015 a 2016).

Medvedev vyhral pomerne hladko

Utorkový program na Australian Open priniesol aj niekoľko ďalších dramatických duelov.

Deviaty nasadený Kanaďan Félix Auger-Aliassime v päťsetovej bitke vyradil Fína Emila Ruusuvuoriho (6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4), Američan Maxime Cressy napriek 20 dvojchybám vyradil 22. nasadeného krajana Johna Isnera 7:6 (2), 7:5, 6:7 (4), 6:7 (4), 6:4.

Pomerne hladko ide ďalej druhý nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil s so Švajčiarom Henrim Laaksonenom 6:1, 6:4, 7:6 (3), tri sety stačili na postup aj Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi cez Švéda Mikaela Ymera 6:2, 6:4, 6:3.

V ženskej časti turnaja víťazka US Open 2021 Britka Emma Raducanová vyradila Američanku Sloane Stephensovú (6:0, 2:6, 6:1), nasadená dvojka Arina Sabalenková z Bieloruska zdolala domácu Storm Sandersovú 5:7, 6:3, 6:2 a trojka „pavúka“ Španielka Garbine Muguruzová si poradila s Francúzkou Clarou Burelovou 6:3, 6:4.

Češka Kvitová vypadla

V prvom kole dvojhry žien sa s AO rozlúčila finalistka US Open 2021 Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá podľahla držiteľke voľnej karty Maddison Inglisovej 2:6, 4:6.

Vypadla aj dvojnásobná wimbledonská šampiónka Češka Petra Kvitová, ktorá nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovú 2:6, 2:6.

A práve 38. hráčka rebríčka WTA z Rumunska bude najbližšou súperkou Slovenky Kristíny Kučovej, ktorá v utorok zdolala Japonku Misaki Doiovú 6:3, 7:5.