Andy Murray sa musel odhlásiť z Australian Open, pre karanténu by v Melbourne nestihol úvod turnaja

Skúsený britský tenista Andy Murray sa nepredstaví ma úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Päťnásobný finalista tohto podujatia sa rozhodol odhlásiť, pretože po príchode do Austrálie by už nestihol podstúpiť povinnú karanténu.

Brit pôvodne plánoval odletieť do Melbourne už v prvej polovici januára, no tesne pred odletom mal pozitívny test na koronavírus a uchýlil sa do izolácie.

S organizátormi nenašli riešenie

„Bol som v neustálom kontakte s predstaviteľmi Tennis Australia a spolu sme hľadali možné riešenie, ktoré by mi umožnilo priletieť a stihnúť začiatok turnaja. Východisko sme však nenašli. Chcem sa každému poďakovať za snahu. Som zdrvený z informácie, že v Austrálii nemôžem hrať. Turnaj aj celú krajinu totiž milujem,“ povedal trojnásobný grandslamový šampión.

Murray dostal na AO voľnú kartu

Zdravotnými problémami sužovaný Andy Murray si účasť na AO nevybojoval na základe postavenia v rebríčku ATP ani cez kvalifikáciu, od organizátorov podujatia však dostal voľnú kartu.

Vlani 33-ročný glasgowský rodák v Melbourne absentoval, na Roland Garros v Paríži vypadol v prvom a na newyorskom US Open v druhom kole dvojhry mužov.

Na základe predpisov austrálskej vlády musel každý hráč, ktorý mal odletieť do krajiny špeciálnou linkou, doložiť negatívny test na ochorenie COVID-19. Po prílete do Austrálie je tiež nutné podstúpiť karanténu dlhú dva týždne.