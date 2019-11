Anglická hudba so šéfdirigentom Jamesom Juddom

V mesiaci december sa Slovenská filharmónia predstaví na dvoch koncertných dvojiciach pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda, ktorý aj v tejto sezóne zaradil do svojich programov diela u nás zriedka uvádzaných anglických skladateľov. Vo štvrtok a piatok 5. a 6. to bude celovečerné dielo Edwarda Elgara pre sóla, zbor a orchester Gerontiov sen na text J. H. Newmana, ktoré zaznelo v rámci sezón Slovenskej filharmónie iba jedenkrát, v roku 2000. Kantáty a oratóriá tvoria veľkú časť tvorby Edwarda Elgara. K jedným z najvýznamnejším patrí Gerontiov sen, zhudobňujúci báseň kardinála Newmana, ktorý ju venoval skladateľovi ako svadobný dar. Monumentálne vokálno-inštrumentálne dielo zaznie v interpretácii našich telies – Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru / zbormajster Thomas Lang, zbormajster Viedenskej štátnej opery/. Sólistami večerov bude spevácke trio z Veľkej Británie – mezzosopranistka Sara Fulgoni, ktorá účinkovala vo svetových operných domoch ako La Scala v Miláne, Bavorská štátna opera v Mníchove alebo Operný dom v Zürichu. Z Britských ostrovov pochádza aj tenorista Toby Spence, ktorý má skúsenosti z operných scén ako Metropolitná opera v New Yorku alebo Parížska opera a basbarytonista Andrew Foster-Williams.

Hneď o týždeň neskôr 12. a 13. decembra naštuduje James Judd so Slovenskou filharmóniou dielo Ralpha Vaughana Williamsa The Lark Ascending / Vzlet škovránka, ktoré je najmä vo Veľkej Británii jedným z najvyhľadávanejších hudobných titulov. S našimi telesami uvedie aj slovenskú premiéru orchestrálnej kompozície V parku môjho otca od Iris Szeghy, slovenskej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku. V druhej časti koncertu bude na programe Symfónia č. 4 G dur Gustava Mahlera. Sólistami večerov budú huslista Jarolím Emmanuel Ružička, koncertný majster orchestra SF a slovenská sopranistka Lenka Máčiková.

Vstupenky na koncerty si kúpite v Pokladnici SF, kde ponúkame aj tento rok DARČEKové poukazy v hodnote 20 eur s využitím do konca aktuálnej 71. koncertnej sezóny, teda až do júna nasledujúceho roka.

Potešte svojich blízkych a darujte im KONCERT V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII.

