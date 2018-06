Ani doma im nikto neveril, „zborná“ je po triumfe nad Egyptom na prahu osemfinále MS vo futbale

PETROHRAD 20. júna (WebNoviny.sk) – Dva zápasy, osem strelených gólov a takmer istá miestenka v osemfinále futbalových majstrovstiev sveta 2018. Taká je doterajšia vizitka ruskej „zbornej“ na domácom svetovom šampionáte (14. júna – 15. júla).

Mužstvo trénera Stanislava Čerčesova po suverénnom úvode (5:0) nad reprezentáciou Saudskej Arábie triumfovalo aj vo svojom druhom vystúpení v A-skupine domáceho „mundialu“.

V utorok večer v Petrohrade si poradilo s výberom Egypta (3:1). Rusi sú krok od premiérového postupu zo skupiny na scéne MS v postsovietskej ére. Ak v stredu Saudská Arábia nezvíťazí nad Uruguajom (hrá sa od 17.00 h SELČ v Rostove nad Donom, pozn.), Rusko sa bude môcť v predstihu pripravovať na vyraďovaciu fázu.

Ťažkosti a problémy nepoznajú

„Spomínali ste ťažkosti a problémy, nemám rád tieto slová. Nemáme ich v našej slovnej zásobe. Mali sme nejaké problémy, ale vyriešili sme to,“ povedal po utorňajšom triumfe ruský kouč Čerčesov a dodal: „Je zrejmé, že dojmy po takomto zápase sú dobré. To, čo som povedal hráčom počas prestávky, zostane medzi nami. Navrhol som im zopár vecí, ale nerád by som ich teraz špecifikoval. Chceli a potrebovali sme vyhrať. Teraz sa sústredíme na ďalší zápas.“

Po bezgólovej úvodnej štyridsaťpäťminútovke to „zborná“ po prestavke na štadióne Krestovskij dokonale rozbalila. V 47. min „upratal“ strelu Romana Zobnina sa chrbát vlastného brankára Mohameda El-Shenawyho egyptský kapitán Ahmed Fathy.

V 59. min pridal druhý zásah Rusov Denis Čeryšev, ktorý sa tretím gólom na šampionáte dotiahol na doterajšieho lídra streleckých tabuliek Cristiana Ronalda,. Zakrátko pridal po peknej individuálnej akcii tretiu „trefu“ vysoký zakončovateľ Arťom Dziuba.

„Faraóni“ už stihli iba skorigovať nepriaznivé skóre – na konečných 1:3 z ich pohľadu upravil v 73. min z pokutového kopu uzdravený Mohamed Salah.

Salutoval trénerovi Čerčešovi

„Neverili sme ruským hráčom ani nášmu trénerovi. Nakoniec nám však priniesli toľko radosti,“ napísal web denníka Sport Express. Útočník Dziuba sa však snaží krotiť prílišnú eufóriu. „Na oslavy je priskoro. Je to možno historický moment, ale stále je pred nami veľa práce. Pozerajme sa aj na chyby z minulosti,“ skonštatoval kmeňový hráč Zenitu Petrohrad, ktorý od januára hosťoval v Arsenale Tula.

Dziuba v prvom zápase so Saudskou Arábiou skóroval niekoľko sekúnd po striedaní. Vtedy zaujala oslava tohto gólu, keď mu tréner Čerčesov zasalutoval. V druhom zápase hráč toto gesto svojmu kormidelníkovi vrátil. „Pri oslave môjho gólu som chcel vzdať úctu Čerčesovovi a vrátiť mu jeho gesto. Som mu vďačný, že vo mňa veril. Poskladal super tím, je v ňom 23 bratov,“ doplnil 29-ročný útočník.

Honor najlepšieho hráča zápasu už druhýkrát na šampionáte získal Denis Čeryšev. „Neviem to ani opísať. Veľmi sa teším, že všetko dopadlo dobre. Vďakabohu, všetci vrátane mňa sú zdraví a môžem hrať. Teraz musíme takto pokračovať ďalej a nezastaviť sa,“ povedal 27-ročný odchovanec Realu Madrid, no momentálne už hráč FC Villarreal.

Eliminovali hrozbu Salaha

Rusi v zápase dokonale eliminovali najväčšiu hrozbu protivníka – rýchlonohého krídelníka Mohameda Salaha. Hráč FC Liverpool síce premenil pokutový kop, ale väčšinu stretnutia bol neškodný.

„Čo sa týka Salaha, od lekárov som mal informácie, že je v poriadku. Samozrejme, nemohol sa po celý čas pripravovať s tímom, musel trénovať sám. Podľa mňa bol v poriadku. Ak by sa nezranil vo finále Ligy majstrov, mal by tri týždne navyše, ktoré by strávil prácou s mužstvom. Všetci vieme, čo znamená pre náš tím. Želal som si, aby bol s nami v tréningovom kempe, ale prioritou bolo dostať sa zo zranenia ramena,“ vyhlásil egyptský kouč Héctor Cúper.

„Nemyslím si, že sme boli málo sústredení, niekedy sa pritrafia chyby alebo zlé posúdenie situácie. V prvom polčase sme mali niekoľko dobrých príležitostí na skórovanie, ale chyby patria k futbalu,“ doplnil 62-ročný Argentínčan.

