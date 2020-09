Ani korona neodradila ľudí od návštevy Warholovho múzea. Hlásia rekordnú návštevnosť

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach tento rok oslavuje „malé víťazstvo“, a to aj napriek pandémii koronavírusu, ktorá spôsobila na jar takmer dvojmesačné zatvorenie jeho brán. Počas júla a augusta ho navštívilo 12 607 ľudí, čo je o 5 150 návštevníkov viac ako vlani.

Ako pre Webnoviny.sk povedal riaditeľ múzea Martin Cubjak, v júli privítali celkovo 5 739 návštevníkov a v auguste až 6 868. V porovnaní s minulým rokom v rovnakých mesiacoch je to nárast o viac ako 40 %. Zároveň je to aj absolútny rekord doterajšej návštevnosti múzea za ostatných 29 rokov.

Prišli aj zahraniční návštevníci

Najviac návštevníkov, 468, prišlo 5. augusta, kedy museli regulovať vstupy, aby boli dodržané hygienické opatrenia. „Splnil sa nám malý sen o návštevnosti,“ vyjadril sa Cubjak.

Do Medzilaboriec prišlo najviac turistov z Poľska (1082) a Českej republiky (830). Nasledovali návštevníci z Nemecka (73), Anglicka (73), Francúzska (20). Tiež z Filipín, Austrálie, Dánska, Talianska či Holandska.

Múzeum v nadväznosti na súčasnú situáciu pripravilo s niekoľkými partnermi multimediálnu audiovizuálnu sériu pod názvom COVID-EO project. Približuje tvorbu svetoznámych umelcov, ktorých diela sa nachádzajú v expozíciách múzea (Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Banksy) a sú minimálne v slovenskom múzejno-galerijnom kontexte výnimočné. V najbližších mesiacoch plánujú zverejniť v rámci projektu ďalších päť videí.

Nová výstava, workshopy a krst knihy

V piatok 4. septembra múzeum otvorilo výstavu „Pekelný mier“. Reflektuje 29 umeleckých diel od 22 britských autorov, ktorí sa v roku 2004 zjednotili na pozadí protestu invázie amerických a britských vojsk do Iraku, proti vojne a akémukoľvek násiliu.

Patria k nim napríklad Banksy, Richard Hamilton, Billy Childish, Sir Anthony Caro, Gee Vaucher a ďalší. „Výstava má podtitul Pekelný mier, a to nám asociuje aj súčasný stav, ktorý je vo svete spájaný s koronavírusom a krízou ním spôsobenou. Pekelný mier je totiž mier, ktorý stojí na tenkom ľade a kedykoľvek sa môže zmeniť na vojnu,“ povedal Cubjak.

Počas otváracieho víkendu si prišlo expozíciu pozrieť 232 nadšencov umenia.

Na október múzeum chystá študentské workshopy. V decembri by chceli pokrstiť knihu, ktorá bude akousi sondou do tohtoročných aktivít a života múzea. „Plánovanie ďalších aktivít bude závisieť aj od ďalšieho posunu v súvislosti so schválenou komplexnou rekonštrukciou múzea,“ uzavrel Cubjak.