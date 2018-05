Antidopingová agentúra chce rozšíriť spoluprácu so športovcami, Kuzminová aj Tóth záujem vítajú

BADÍN 30. mája (WebNoviny.sk) – Ako jeden z hlavných cieľov do budúcnosti chce Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) rozšíriť spoluprácu so špičkovými športovcami.

„Som osobne veľmi rada, že je zo strany SADA interes o rozšírenie spolupráce so športovcami, ako aj záujem o ich názor a skúsenosti z praxe. Je to veľmi dôležité pre kvalitné vzájomné fungovanie a budovanie priateľských vzťahov, pretože veľmi často antidopingovú agentúru športovec vníma ako nepriateľa a spolupracuje z povinnosti,“ uviedla úspešná slovenská biatlonistka a trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová.

Šesťnásobná olympijská medailistka pripomína nutnosť vzdelávania začínajúcich športovcov: „Je veľmi dôležité organizovať čo najviac stretnutí a konferencií pre mladých začínajúcich športovcov, kde by sa na odbornej úrovni vysvetlilo riziko používania zakázaných látok a zakázaných spôsobov. Vysvetliť práva a povinnosti spojené s fungovaním vo vrcholovom športe a športe celkovo,“ poznamenala Kuzminová.

Boj Mateja Tótha proti dopingu

Svoje o boji proti dopingu vie po vlaňajšom roku aj Matej Tóth. Elitný slovenský chodec musel v júni čeliť obvineniam, že porušil antidopingové pravidlá a dostal dištanc od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF).

Olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 sa dlhé mesiace sústredil na očistenie svojho mena. Kauza sa napokon skončila v decembri a tesne pred Vianocami prišiel verdikt o Tóthovej nevine.

„Aj tie najväčšie úspechy sa dajú dosiahnuť v duchu fair play a bez dopingu. Za všetkým je tvrdá práca a predovšetkým láska k športu. Víťazím čisto,“ vravel po vynesení rozsudku M. Tóth.

Iniciatíva prišla od komisie WADA

Aj on víta iniciatívu Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky efektívnejšie komunikovať so športovcami. „Predovšetkým som rád, že SADA sa zaradila medzi športové inštitúcie, ktoré načúvajú hlasu športovcov a rešpektujú ho. Športovci by mali byť súčasťou diskusie o veciach, ktoré sa ich bytostne týkajú. Myslím si, že aj na Slovensku by bolo vhodné mať zástupcov z radu športovcov, ktorí by zintenzívnili komunikáciu so SADA,“ myslí si Tóth, ktorý vyzdvihol aj vytvorenie Antidopingovej charty, ktorá definuje práva športovcov v kauzách v súvislosti so zakázanými látkami.

„Iniciatíva ohľadne Antidopingovej charty išla od športovcov, presnejšie od komisie športovcov WADA. Na túto komisiu som sa obrátil aj ja po mojom prípade a veľa z mojich návrhov je v charte spomenutých. Pozostáva zo 16 kapitol a mala by byť plne implementovaná v roku 2021 ako súčasť Antidopingového kódexu. Tým pádom bude záväzná pre všetky organizácie, ktoré príjmu antidopingový kódex. Medzi najdôležitejšie kapitoly by som spomenul pasáže, ktoré by napríklad aj mne v mojom prípade značne uľahčili obhajobu – právo na spravodlivosť, prístup k informáciám, právo na zastúpenie, vzájomné rešpektovanie práv a právo na účinnú nápravu,“ zdôraznil Matej Tóth. Informácie pochádzajú z tlačovej správy, ktorú agentúre SITA poskytla Jana Tuhá z SPR media.