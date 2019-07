Arjen Robben urobil ťažké rozhodnutie, strelec gólu do siete Slovákov na MS 2010 ukončil kariéru

Holandský futbalista Arjen Robben oficiálne oznámil ukončenie hráčskej kariéry. Tridsaťšesťročný krídelník sa definitívne rozhodol „zavesiť kopačky na klinec“ po tom, čo na konci uplynulej sezóny 2018/2019 odišiel z nemeckého Bayernu Mníchov.

V tomto klube strávil najväčšiu časť kariéry, dres „Die Roten“ si obliekal desať rokov (2009-2019).

Najťažšie rozhodnutie kariéry

„Rozhodol som sa ukončiť kariéru profesionálneho futbalistu,“ uviedol vo vyhlásení Robben, ktorý okrem bavorského veľkoklubu hrával aj za španielsky Real Madrid, anglický FC Chelsea a holandské kluby PSV Eindhoven a FC Groningen.

„Je to bezpochyby najťažšie rozhodnutie, ktoré som v mojej kariére musel učiniť. Bolo to rozhodnutie, v ktorom proti sebe stáli srdce a hlava. Láska k futbalu vám dáva presvedčenie, že to stále dokážete zvládnuť, ale v skutočnosti už nie všetko funguje tak, ako keď ste mali šestnásť,“ doplnil Robben.

Získal 30 klubových trofejí

„Futbalové javisko opúšťa veľký hráč. Ďakujem za všetky fantastické chvíle a všetky zápasy, ktoré sme spolu odohrali za posledných desať rokov. Všetko dobré do budúcnosti, priateľu,“ napísal na twitteri Robbenov dlhoročný spoluhráč z Bayernu Mníchov Thomas Müller.

V priebehu deväťnásťročnej kariéry Robben nastúpil na klubovej scéne v 606 súťažných dueloch, v ktorých nastrieľal 210 gólov. Získal dovedna 30 klubových trofejí vrátane ôsmich prvenstiev v I. bundeslige a triumfu v Lige majstrov v ročníku 2012/2013, keď londýnske finále proti Borussii Dortmund (2:1) rozhodol gólom z 89. min.

Holandsko reprezentoval v 96 dueloch, v ktorých zaznamenal 37 zásahov. Jeden z nich dosiahol 28. júna 2010 v osemfinále MS v JAR pri víťazstve nad Slovenskom (2:1). Zo svetových šampionátov má dve medaily – striebro (2010) a bronz (2014).