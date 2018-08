„Asi budem jediný, ktorý bude trénerovi tykať,“ smeje sa Marián Mikuš, ktorý už viac nebude spoluhráčom, ale zverencom Braňa Jánoša

TRENČÍN 21. augusta 2018 (WBN/PR) – Minuloročný najproduktívnejší obranca 2. ligy sa rozhodol pre univerzitný hokej a v celku Gladiators Trenčín bude hrať dokonca aj so svojím najlepším kamarátom.

Univerzitný hokej uprednostnil pred druhou slovenskou ligou. 24-ročný obranca Marián Mikuš bude v nadchádzajúcej sezóne obliekať dres tímu Gladiators Trenčín, ktorý pôsobí v EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) od jej samého začiatku. „O EUHL som počúval najmä v posledných rokoch, kedy do súťaže prichádzali nové tímy z Česka, Poľska a Maďarska. Podľa toho čo mi rozprávali kamaráti a známi, tak úroveň ligy stúpa a v súčasnosti môže byť na tom zhruba niekde medzi našou prvou a druhou ligou,“ rozhovoril sa Mikuš, ktorý sa snaží zostať nohami pevne na zemi a nemať hneď na začiatok prehnané očakávania. „Už som sa poučil nemať veľké očakávania; minulý rok v Púchove som veril, že to dotiahneme až do finále, no vypadli sme už vo štvrťfinále. Určité predstavy kam by sme to mohli dotiahnuť, samozrejme, mám, ale rozhodne nebudem teraz prehlasovať, že ideme celú EUHL vyhrať. Treba ísť pekne od zápasu k zápasu. Primárnym cieľom je dostať sa do playoff a v ňom sa už naozaj môže stať čokoľvek. Minulý rok sme v spomínanom Púchove mali výborné mužstvo a predsa sme prehrali s nazvime to prestarnutým tímom Liptovského Mikuláša. Jeden zápas pre vyhrali 10:3, na druhý deň sme prehrali a vypadli. V tomto je hokej nevyspytateľný a preto je hlavné byť stále nohami na zemi,“ vyslovil na margo cieľov v blížiacej sa novej sezóne. „Veľmi sa tejto novej výzve, a síce hrať za univerzitu, teším a dúfam, že z osobného hľadiska splním to, čo budú tréneri a vedenie očakávať,“ dodal.

Ostatný ročník ukončil v Púchove, sezónu pred tým obliekal dres rodnej Dubnice nad Váhom. Práve v nej ťahal za jeden koniec s Branislavom Jánošom, ktorý mu bude teraz trénerom. Univerzitné mužstvo Gladiators Trenčín sa totiž po piatich rokoch rozhodlo pre zmenu na poste hlavného trénera, kde spomínaný Jánoš nahradí ďalšieho bývalého skvelého hokejistu, a síce Mariána Smerčiaka. „S Braňom som hral pred dvomi rokmi v Dubnici, keď sme postupovali do prvej ligy. Mám ho veľmi rád. Vnímam ho ako typ človeka, ktorý povie na rovinu čo si myslí, povie to osobne a neohovára za chrbtom. Ako trénera som ho nezažil, ale veľmi sa teším na túto výzvu. Asi budem jediný, ktorý mu bude tykať, ale pýtal som sa ho na to a povedal, že mu nemusím začať vykať, rozosmial sa Mikuš, „už keď sme boli spoluhráči, bol nazvime to predĺženou rukou vtedajšieho trénera Jána Pardavého. Mám voči nemu rešpekt za to, čo dokázal. Dá sa povedať, že by som mu mohol byť synom,“ znova sa nezdržal smiechu, „teším sa a pevne verím, že Braňo nastolí v tíme systém, ktorý bude úspešný.“

Gladiátori sa pred nadchádzajúcou sezónou rozhodli pre viaceré zmeny, nielen pre nového trénera. Hráčov, ktorí mužstvo ťahali od jeho samého začiatku a už nespĺňajú ligové podmienky, vystriedajú iní skúsení hokejisti. Medzi nimi figuruje napríklad i Miroslav Habšuda, Peter Kopecký či Dominik Madový. Práve posledný menovaný bude, zdá sa, Mikušov najväčší parťák na ľade. „S Maďákom sme najlepší kamaráti a keby nebolo jeho, asi by som ku Gladiátorom ani nešiel,“ pokračoval so smiechom, „pôvodne sme mali byť obaja v nadchádzajúcej sezóne v Púchove, ale Maďákovi volal Braňo Jánoš, že ide trénovať Gladiátorov a oslovil ho s možnosťou hrať v tomto tíme. Následne oslovil aj so športovým riaditeľom Romanom Moravcom i mňa… Veľmi som rád, že budeme hrať spolu a dúfam, že budeme spoločne na ľade vyvádzať. Samozrejme, len v tom dobrom zmysle slova,“ pokračoval minuloročný najproduktívnejší obranca 2. ligy. Pred tromi dňami bol dokonca v rámci ankety Hokejista roka vyhlásený za Najlepšieho obrancu 2. ligy SR „západ“. „Minulý rok sa v Púchove odo mňa očakávala poctivá hra dozadu, ale mal som voľnú ruku i v podporovaní úroku. Preto sa mi aj bodovo darilo tak, ako sa mi darilo. Nepodarilo by sa mi to ale keby nemám pri sebe tak skvelú formáciu, akú som mal; či už to bol Lukáš Hrušík, ktorý ma vždy našiel na kruhoch, Fero Zubek, Kubo Pšurný… V tomto som mal naozaj výbornú päťku,“ vyslovil na záver pokorne Mikuš.