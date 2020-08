Asteroid preletel rekordne blízko Zeme, bol veľký ako auto (foto)

Vedci dosiaľ ešte nikdy nedostali možnosť sledovať asteroid, ktorý by preletel tak blízko okolo Zeme. O úkaze, ktorý bolo možné zaznamenať v okolí Indického oceána, sa však dozvedeli s niekoľkohodinovým oneskorením.

Zemská príťažlivosť ohla jeho trajektóriu

Drobný asteroid 2020 QG o veľkosti automobilu SUV s priemerom 3-6 metrov sa v nedeľu bezpečne priblížil k našej planéte.

Zemská príťažlivosť ohla jeho trajektóriu a okolo Zeme napokon preletel vo vzdialenosti 2950 kilometrov. Rýchlosť, ktorú dosiahol v blízkosti Zeme, sa odhaduje na 44-tisíc km/h.

Varovné systémy fungujú dobre

Asteroid tejto veľkosti nebol pre Zem nebezpečný. Aj keď by sa výbuch po prípadnom dopade dal porovnať s explóziou atómovej bomby, pri vstupe do zemskej atmosféry by sa pravdepodobne rozpadol.

Kompetentní momentálne špekulujú, prečo asteroid zostal bez povšimnutia. Vedci NASA tvrdia, že varovné systémy fungujú dobre, no údajne bol problém v tom, že je omnoho ťažšie identifikovať telesá letiace zo slnečnej strany.