Astronauti strávia na Mesiaci 6,5 dňa, prejdú 16 km denne. NASA zverejňuje podrobnosti

NASA zverejnila nové podrobnosti o plánovanej misii na Mesiac, ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2024, teda 50 rokov potom, čo na Mesiac vkročil prvý človek.

Server Space.com citoval odborníčku americkej vesmírnej agentúry na vývoj skafandrov Lindsay Aitchisonovú, podľa ktorej astronauti strávia na lunárnom povrchu 6,5 dňa.

Je to až dvakrát dlhšie než astronauti strávili vo vesmíre počas predchádzajúcich misií.

Absolvujú štyri vychádzky na povrchu

Počas tejto doby uskutočnia najmenej štyri „vonkajšie aktivity“, pričom každá bude trvať asi šesť hodín. Takýto čas trvajú podľa Aitchisonovej aj „typické vychádzky“ na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

Po mesačnom povrchu sa budú astronauti pohybovať po vlastných nohách. NASA predpokladá, že pri každej vychádzke prejdú asi 16 kilometrov.

„Misia bude obmedzená len na to, ako ďaleko prejdú na vlastných nohách,“ uviedla Aitchisonová s tým, že špeciálne vozidlo budú mať pravdepodobne k dispozícii až pri ďalšej misii.

Skafandre musia odolať nízkym teplotám

Práve kvôli dlhšiemu pobytu vonku mimo rakety bude bezpečnosť skafandrov mimoriadne dôležitá.

Misia Artemis totiž plánuje pristátie v oblasti južného póla Mesiaca, kde môžu byť veľmi nízke teploty.

Podľa vedcov sa v kráteroch mesačného južného pólu, kam nikdy nedopadajú slnečné lúče, môže pod povrchom nachádzať ľad. Ten by sa mohol dať vyťažiť a spracovať na pitnú vodu.

NASA plánuje vyslať astronautov na Mesiac v roku 2024 v rámci programu Artemis. Na budúci rok má v pláne misiu Artemis 1 , teda testovací let k Mesiacu bez posádky. Po ňom by mal nasledovať let s posádkou okolo Mesiaca a napokon v roku 2024 misia Artemis 3 – pristátie ľudskej posádky na jeho povrchu.