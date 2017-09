Atlético Madrid chcelo získať Škriniara, v zime vraj spraví druhý pokus

MADRID 12. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar bol v priebehu tohtoročného leta horúcim artiklom na európskom transferovom trhu.

Dvadsaťdvaročný stopér napokon prestúpil zo Sampdorie Janov do Interu Miláno za 23 miliónov eur, čím sa stal najdrahším slovenským futbalistom v histórii. Podľa Tuttosportu chcel Škriniara napriek stále trvajúcemu zákazu prestupov aj španielsky klub Atlético Madrid.

Funkcionári „Los Colchoneros“ údajne ponúkli odstupné 10 miliónov eur plus rovnakú sumu v podobe rôznych bonusov. Zástupcovia z Janova však tento návrh neakceptovali.

Ako referuje portál denníka AS, otázka Škriniarovho presunu do Madridu by mohla byť znova aktuálna v januári budúceho roka, keď Atlético bude môcť znova registrovať nových hráčov. Transferu by mohol napomôcť aj dlhodobý záujem milánskeho Interu o uruguajského stopéra Atlética Josého Maríu Giméneza.