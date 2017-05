Atos je súčasťou európskeho projektu “ABC4EU” pre smart hranice

S cieľom zvýšiť vnútornú bezpečnosť členských štátov EÚ, ATOS pomáha bojovať proti nelegálnej imigrácii a uľahčuje hraničné kontroly

Paris, Madrid, 29. máj 2017 ( WBN/PR ) – Atos, medzinárodný líder v oblasti digitálnej transformácie, sa aktívne podieľa na projekte Automatizované hraničné kontroly v Európe (ABC4EU). Projekt spolufinancovaný Európskou úniou, má za cieľ zlepšiť pružnosť hraničnej kontroly tým, že uľahčí pracovný tok bez ohrozenia bezpečnosti a harmonizuje procesy hraničnej kontroly v celej Európe.

Atos ako partner konzorcia poskytuje tieto dva kľúčové subsystémy:

Národný facilitačný program (NFP) s registračnou stanicou, ktorá umožňuje overenie osobných dokladov cestujúcich a zachytávanie ich biometrických údajov. Softvér vyvinutý spoločnosťou Atos kontroluje všetko, čo je potrebné pre tieto procesy, a zaznamenáva kroky, ktoré vykonajú pracovníci pasovej a colnej kontroly.

s registračnou stanicou, ktorá umožňuje overenie osobných dokladov cestujúcich a zachytávanie ich biometrických údajov. Softvér vyvinutý spoločnosťou Atos kontroluje všetko, čo je potrebné pre tieto procesy, a zaznamenáva kroky, ktoré vykonajú pracovníci pasovej a colnej kontroly. Mobilný systém určený na kontrolu smart hraníc. Spoločnosť Atos vyvinula na platforme Android softvér, ktorý spravuje čítanie cestovných dokladov, zachytenie stopy a overenie údajov v rámci rôznych policajných a hraničných systémov na národnej a európskej úrovni.

Tieto kľúčové subsystémy už boli testované na dvoch úspešných pilotných testoch na letisku Adolfo Suarez Madrid-Barajas av námornom prístave Algeciras (južne od Španielska), kde Atos nasadil systém NFP a niekoľko terminálov mobilného systému. Atos tiež vycvičil hraničných agentov a dohliadal na ich prácu.

Do roku 2020 bude funkčný systém vstupu a výstupu (EES), ktorý nahradí súčasný manuálny systém kontroly pasov a bude vyžadovať registráciu cestujúcich, aby mohli vstúpiť do Schengenského priestoru. Systém zaznamená tranzity do centrálnej európskej databázy a umožní kontrolu vstupov a výstupov. Okrem toho každý členský štát bude môcť riadiť svoj vlastný systém registrácie častých návštev (Frequent Flyer Registration System – FFRS), ktorý uľahčí dopravný tok.

Nový systém prispeje k efektívnemu riadeniu povolených krátkodobých pobytov, ďalšej automatizácii hraničných kontrol, lepšiemu zisťovaniu kradnutých dokumentov a identít a bude zahŕňať prípadné zamietnutia vstupu. Tým sa uľahčí prekročenie hraníc bezproblémových cestujúcich, a na druhej strane zefektívni odhaľovanie osôb, ktoré sa neoprávnene zdržiavajú, a identifikácia osôb bez dokladov v schengenskom priestore.

Projekt ABC4EU je súčasťou siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a inovácie Európskej únie, ktorý sa začal v roku 2014 a má byť ukončený v budúcom roku. Jeho hlavným cieľom je štandardizovať automatizované systémy hraničnej kontroly (ABC) a integrovať tieto systémy s novým systémom IOS (Input and Output System) a NFP (Národné facilitačné programy), ako sa navrhuje v sérii Inteligentné hranice Európskej únie.

O spoločnosti Atos:

Európska spoločnosť Atos SE (Societas Europaea) je lídrom v oblasti digitálnych služieb s predbežnými ročnými príjmami vo výške okolo 12 miliárd €. Zamestnáva okolo 100 000 ľudí v 72 krajinách. Skupina poskytuje klientom na celom svete služby systémovej integrácie a poradenské služby, riadené služby a služby BPO, cloudové operácie, riešenia na spracovanie veľkých objemov dát a kybernetickej bezpečnosti, ako aj transakčné služby, ktoré zastrešuje značka Worldline, európsky líder v sektore platobných a transakčných služieb. Vďaka svojej odbornej znalosti technológií a poznatkom v odbore pracuje Skupina s klientmi v rôznych sektoroch podnikania: obrana, finančné služby, zdravotníctvo, výroba, médiá, verejné služby, verejný sektor, maloobchod, telekomunikácie a doprava. Atos sa zameriava na obchodnú technológiu, ktorá podporuje pokrok a pomáha organizáciám vytvárať firmy budúcnosti. Skupina je celosvetovým partnerom v oblasti informačných technológií pre olympijské a paraolympijské hry a je uvedená na parížskom trhu Euronext. Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify a Worldline.