Atos lídrom v globálnych IoT službách

PARÍŽ/BRATISLAVA 7. januára 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť Atos, globálneho lídra v digitálnej transformácii, označila analytická firma Forrester vo svojej správe The Forrester Wave: Global IoT Services For Connected Business Operations, Q4 2018 za lídra v odvetví globálnych IoT služieb. Veríme, že to z Atosu robí dobrú voľbu pre spoločnosti, hľadajúce efektívne služby internetu vecí, ktoré im pomôžu s rastom ich prepojených obchodných operácií.

Podľa správy je IoT neoddeliteľne spojené so širšími transformačnými snahami firiem: 59 % ľudí na firemných pozíciách, v ktorých sa rozhoduje o globálnych službách, investuje alebo plánuje investovať do IoT riešení na podporu digitálnej transformácie ich spoločnosti – na spracovanie informácií a kontextu prostredníctvom senzorov z fyzického sveta a prijímanie rozhodnutí na základe digitálnych podkladov.

Report spoločnosti Forrester identifikuje a hodnotí 14 najvýznamnejších poskytovateľov IoT služieb podľa 27 hodnotiacich kritérií, zohľadňujúcich silu súčasnej ponuky, stratégiu a prítomnosť na trhu.

Atos ponúka IoT služby Atos Codex, komplexný balík IoT aplikácií, návodov, platforiem a obchodných služieb. Okrem toho poskytuje aj vývojové, hostingové a integračné služby na svojich vlastných platformách ako aj na platformách partnerov, najmä na Siemens MindSphere. Atos bol jedným z prvých partnerov, ktorý vstúpil do ekosystému MindSphere a vyvinul prístup na využitie IoT vo výrobe či ktorý zužitkoval kombinované znalosti a skúsenosti Atosu a Siemensu v oblasti strojovej inteligencie.

Široká IoT ponuka Atosu obsahuje aj vertikálne riešenia pripravené na použitie od Wordline a riešenia IoT bezpečnosti.

„Toto hodnotenie nás teší. Podľa nás oceňuje silné schopnosti Atosu i ochotu spolupracovať s inými predajcami – to zákazníci zvýraznili ako kľúčový rozdiel,“ povedal Julien Bensaid, šéf Atos Codex. „Naďalej rozširujeme náš partnerský ekosystém a posilňujeme prítomnosť v inovačných centrách, aby sme sa prispôsobili vyvíjajúcim sa požiadavkám IoT trhu.“

IoT riešenia Atosu sa orientujú na rozmanité odvetvia ako sú pripojené vozidlá, pripojené domy, priemyselné IoT, maloobchod, zdravotníctvo, inteligentné siete, energetika a sieťové odvetvia. Plán skupiny sa sústredí na integráciu nových technológií ako sú blockchain, kognitívne učenie, umelá inteligencia alebo strojové učenie. Atos okrem toho poskytuje multiplatformové integračné riešenia, ktoré firmám pomôžu zvládať rastúci objem a zložitosť IoT dát naprieč technológiami a biznis procesmi.

Atos sa nedávno stal oficiálnym partnerom Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC), jednej z najväčších plniacich spoločností pre The Coca-Cola Company s prevádzkami v 28 krajinách Európy, v Rusku a Nigérii, ktorá slúži približne 595 miliónom spotrebiteľov.