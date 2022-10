AURES Holdings tento rok predal viac áut ako za rovnaké obdobie vlani, kedy padol historický rekord

Aj keď rok 2021 bol pre sieť AAA AUTO a Mototechna s 86 tisícami predaných vozidiel rekordný, tohtoročné čísla za deväť mesiacov sú zatiaľ takmer o 7 % vyššie.

Skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama, za 9 mesiacov tohto roku predala už 69 100 áut. To je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 6,7 %. Z celkového objemu sa 38 100 automobilov predalo v Českej republike, 14 400 vozidiel na Slovensku, 15 400 v Poľsku a 1 200 v Nemecku. V týchto dňoch tiež AURES Holdings spustil nový systém na riadenie svojich obchodných procesov, ktorého cieľom je zrýchlenie služieb pre zákazníkov.

„Doterajšie výsledky predajov za deväť mesiacov tohto roku sú pre nás zatiaľ najlepšie v našej tridsaťročnej histórii, ktorú si v tomto roku pripomíname. Oproti minulému roku sme za rovnaké obdobie predali o 4 350 vozidiel viac, a to napriek všetkým faktorom, ktoré celkovo na trhu pôsobia, ako je inflácia, dozvuky koronavírusu, nedostatok nových vozidiel a vojna na Ukrajine. Nášmu dobrému predajnému výsledku určite pomáha aj to, že sa podľa našich štatistík, na rozdiel od iného tovaru, ceny ojazdených vozidiel na trhu sa už od apríla prakticky nedvíhajú,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.

Z pravidelných analýz inzerovaných vozidiel na celom trhu, ktoré realizuje AURES Holdings, vyplýva, že napriek vysokej inflácii si ojazdené autá v Českej republike už pol roka držia stálu strednú hodnotu ceny. Situácia sa ustálila aj v ďalších krajinách, aj keď na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku došlo v septembri k menšiemu rastu cien. To ale súvisí s pozitívnym nárastom väčšieho počtu novších automobilov v ponuke. Ustálila sa aj celková ponuka hlavných inzertných portálov ojazdených vozidiel, ktorá sa v Česku pohybuje mesačne na úrovni približne 100 000 ojazdených áut, na Slovensku a v Maďarsku po zhruba 50 000 a v Poľsku na úrovni 200 000. Najčastejší vek inzerovaných automobilov vo všetkých krajinách mierne stúpol. Momentálne je to 10,6 roku (Slovensko), 10,4 (Česko) a 12,7 (Poľsko). Podobne, mierne stúpol aj najčastejší stav tachometra inzerovaných vozidiel, a to 171 000 km na Slovensku, 153 000 km v Česku a 185 000 km v Poľsku. Vo všetkých krajinách klesla ponuka dieselových automobilov (v ČR pokles o 8,3 %, v SR o 2,3 %, v Poľsku o 10,0 %). Naopak rastie ponuka hybridov (v ČR nárast o 21,9 %, na Slovensku o 7,7 %, v Poľsku o 15,0 %) a elektromobilov (v ČR nárast o 17,8 %, na Slovensku o 25,8 %, v Poľsku o 14 %).

Top 10 najpredávanejších modelov vozidiel v sieti AAA AUTO (január – september 2022) Česká republika Poľsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Ford Focus Škoda Fabia 3. Škoda Superb Opel Insignia Volkswagen Passat 4. Volkswagen Passat Dacia Duster Volkswagen Golf 5. Volkswagen Golf Volkswagen Passat Kia Ceed 6. Ford Focus Škoda Octavia Škoda Superb 7. Hyundai i30 Kia Sportage Kia Sportage 8. Kia Ceed Renault Megane Hyundai i30 9. Hyundai Tucson Nissan Qashqai Opel Astra 10. Škoda Karoq Hyundai i30 Hyundai Tucson

Predaje vozidiel v sieti AAA AUTO podľa palív (január – september 2022) Česká republika Poľsko Slovensko 1. Benzín 53,3 % 70,7 % 49,8 % 2. Nafta 46,4 % 28,7 % 49,7 % 3. LPG 0,07 % 0,01 % 0,14 % 4. CNG 0,01 % – 0,01 % 5. Elektro 0,11 % 0,03 % 0,13 % 6. Hybrid 0,04 % 0,49 % 0,31 %

Predaje vozidiel v sieti AAA AUTO podľa typu karosérie (január – september 2022) Česká republika Poľsko Slovensko 1. Hatchback – 26,7 % Hatchback – 36,2 % Hatchback – 30,3 % 2. Kombi – 26,4 % SUV – 23,3 % Kombi – 25,3 % 3. SUV – 23,4 % Kombi – 17,4 % SUV – 23,0 % 4. MPV – 9,8 % Sedan/Saloon – 11,8 % Sedan/Saloon – 8,3 % 5. Sedan/Saloon – 6,8 % MPV – 8,6 % MPV – 7,3 %

Skupina AURES Holdings ďalej pokračuje vo zvyšovaní svojej ponuky, a to najmä prostredníctvom otvárania nových pobočiek a zvyšovaním kapacity tých súčasných. „Otvorili sme novú pobočku v poľskej Poznani s kapacitou až 500 áut. V Ústí nad Labem presúvame autocentrum na novú lokalitu. Jeho kapacita sa zdvihne zo 150 ponúkaných vozidiel na 300,“ uviedla Karolína Topolová. V rámci inovácií skupina dokončila projekt AURES Core Business Systems (ACBS) na riadenie zákazníckeho procesu. „Za týmto projektom je 2,5 roka práce tímu 40 ľudí. Náklady na vývoj systémy dosiahli 70 miliónov korún. Spustenie ACBS bude znamenať výrazné zrýchlenie procesov výkupu a predaja áut pre zákazníkov.“

V oblasti ESG sa skupina najmä sústredí na aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. V júli AURES Holdings získal certifikát systému riadenia ochrany životného prostredia ISO 14001. „Postupne sa tiež v našej flotile presadzujú plne elektrické vozidlá, čo súvisí s naším cieľom znížiť emisie výfukových plynov u predaných vozidiel do roku 2025 v porovnaní s rokom 2018 o 40 %. Mimochodom, tento cieľ sa darí plniť veľmi rýchlo, pretože už teraz sme tieto emisie znížili o 21 %. V rámci našej skupinovej ESG stratégie tiež chceme, aby do roku 2025 bolo aspoň 40 % firemných vozidiel hybridných alebo plne elektrických,“ uviedla Karolína Topolová. „S cieľom znižovania uhlíkovej stopy tiež súvisí náš plán rozvoja fotovoltiky. V prvej fáze by sme v budúcom roku radi sprevádzkovali tri fotovoltické elektrárne v našich pobočkách v Prahe, Brne a v Piaseczne pri Varšave. Celková plocha osadená fotovoltickými panelmi bude takmer 3 000 m2. Ich celkový výkon v špičke by mal dosiahnuť zhruba 580 kilowattov. Samozrejme, zaviedli sme aj energetické úspory. Máme spracovaný manuál energetickej disciplíny so záväzne stanovenými teplotami na jednotlivých pracoviskách,“ doplnila K. Topolová.

